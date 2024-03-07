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BAE Büyükelçiliği'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

ANKARA - Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçiliği'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı düzenlendi.

BAE'nin Ankara Büyükelçiliği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Programa, BAE Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri'nin vekili Moza Alhosani ve çok sayıda davetli katıldı. Kadınların gücünü ve başarılarını konu alan kısa film gösteriminin ardından Alhosani konuşmasını gerçekleştirdi.

BAE'nin 2020 yılı BM Kalkınma Programına göre Arap ülkelerinde cinsiyet eşitliği alanında birinci sırada olduğunu belirten Alhosani, "Emirlik kadınları tam yetkiye ve eşit haklara sahip olduğundan, artık toplumdaki sivil, ekonomik ve politik hayata eşit bir şekilde katılmakta, bu da kadınlara, uluslararası iş birliği, gıda ve su güvenliği, halk eğitimi, kültür ve ileri teknoloji gibi birçok önemli sektörde liderlik pozisyonlarını üstlenmelerine imkan tanımaktadır" ifadelerini kullandı.

BAE'nin Bakanlar Kurulu'ndaki kadın bakan sayısına dikkati çeken Alhosani, "Kadınlar ayrıca BAE'yı çeşitli uluslararası forumlarda temsil etme konusunda da öne çıkmışlardır; Dışişleri Bakanlığı'ndaki diplomatların yüzde 46'sını kadınlar oluşturmakta ve ülke diplomatik alanda çalışan kadın sayısı açısından bölgede en yüksek oranlara ulaşmaktadır. Öte yandan, Türk kadınının geçtiğimiz 10 yıllar içerisinde çeşitli alanlarda niteliksel atılımlar yaptığını, 1934 yılında seçme hakkını elde ettiğini ve yüksek siyasi mevkilerde bulunduğunu görüyoruz. Türk kadınları, eğitim, tıp, mühendislik ve işletme alanlarında da ortaya çıkmış ve birçok sektörde lider konuma gelmiştir. Önümüzdeki dönemde iki dost ülke arasında kadınların güçlendirilmesi alanlarındaki iş birliğinin daha da artmasını bekliyoruz" dedi.