BAE Büyükelçiliği'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
ANKARA - Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçiliği'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı düzenlendi.
BAE'nin Ankara Büyükelçiliği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Programa, BAE Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri'nin vekili Moza Alhosani ve çok sayıda davetli katıldı. Kadınların gücünü ve başarılarını konu alan kısa film gösteriminin ardından Alhosani konuşmasını gerçekleştirdi.
BAE'nin 2020 yılı BM Kalkınma Programına göre Arap ülkelerinde cinsiyet eşitliği alanında birinci sırada olduğunu belirten Alhosani, "Emirlik kadınları tam yetkiye ve eşit haklara sahip olduğundan, artık toplumdaki sivil, ekonomik ve politik hayata eşit bir şekilde katılmakta, bu da kadınlara, uluslararası iş birliği, gıda ve su güvenliği, halk eğitimi, kültür ve ileri teknoloji gibi birçok önemli sektörde liderlik pozisyonlarını üstlenmelerine imkan tanımaktadır" ifadelerini kullandı.
BAE'nin Bakanlar Kurulu'ndaki kadın bakan sayısına dikkati çeken Alhosani, "Kadınlar ayrıca BAE'yı çeşitli uluslararası forumlarda temsil etme konusunda da öne çıkmışlardır; Dışişleri Bakanlığı'ndaki diplomatların yüzde 46'sını kadınlar oluşturmakta ve ülke diplomatik alanda çalışan kadın sayısı açısından bölgede en yüksek oranlara ulaşmaktadır. Öte yandan, Türk kadınının geçtiğimiz 10 yıllar içerisinde çeşitli alanlarda niteliksel atılımlar yaptığını, 1934 yılında seçme hakkını elde ettiğini ve yüksek siyasi mevkilerde bulunduğunu görüyoruz. Türk kadınları, eğitim, tıp, mühendislik ve işletme alanlarında da ortaya çıkmış ve birçok sektörde lider konuma gelmiştir. Önümüzdeki dönemde iki dost ülke arasında kadınların güçlendirilmesi alanlarındaki iş birliğinin daha da artmasını bekliyoruz" dedi.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde eşzamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-48' operasyonlarında 'Gülbaharlar' olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlar sonucu 16 şüpheli yakalandı ve çok sayıda silah ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen 'Kafes-48' operasyonlarında, organize suç örgütünün çökertildiğini ve elebaşlarının da aralarında bulunduğu 16 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Giresun'un Piraziz ilçesinde dere üzerine köprü yaptıran bir kişi, köprüyü yaparken kimse destek vermediği için köprüye demir kapı takarak sadece kendi kullanımına sundu. Köprüyü yaptıran kişinin vefatının ardından çocukları da vasiyeti gereği hala kapıyı kilitli tutuyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa, Mersin, Ardahan ve İstanbul'da düzenlenen 'Kafes-48' operasyonlarında 'Gülbaharlar' adlı organize suç örgütünün elebaşı Celal Gülbahar dahil olmak üzere 16 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları ve çeşitli suçlar işledikleri belirlendi. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, fişek, çek ve senet gibi delillere el konuldu.
Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Bozat köyünde yaşayan bir kişi, kendi imkanlarıyla yaptırdığı köprüye kimse destek vermeyince demir kapı takıp kilit vurdu. Köprüyü yaptıran kişinin vefatının ardından çocukları da vasiyeti gereği hala kapıyı kilitli tutuyor.
Şanlıurfa merkezli, Mersin, Ardahan ve İstanbul olmak üzere 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-48" operasyonlarında "Gülbaharlar" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda örgüt elebaşı Celal Gülbahar'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli yakalandı.
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