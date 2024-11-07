Bağcılar'da 101. Türbe Dede Pilav Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Bağcılar'da 101. Türbe Dede Pilav Günü Etkinliği Düzenlendi

Bağcılar Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Türbe Dede Pilav Günü, 10 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. Etkinlik, Türkiye ile Yunanistan arasındaki nüfus mübadelesinin ardından gelen Selanik göçmenlerinin 1923 yılından bu yana sürdürdüğü bir gelenek olarak 101. yılını kutladı.

07.11.2024 22:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Bağcılar'da Türbe Dede Pilav Günü etkinliği düzenlendi

İSTANBUL - Bağcılar Belediyesi katkılarıyla sürdürülen Türbe Dede Pilav Günü etkinliği, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. 10 bin kişilik ikramda bulunuldu.

Bağcılar'da Mahmutbey Selanikliler Derneği tarafından düzenlenen ve 100 yılı aşkın bir süredir aralıksız sürdürülen Türbe Dede Pilav Günü, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in de katıldığı etkinlikte, 10 bin kişilik ikramda bulunuldu. Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan nüfus mübadelesiyle Türkiye'ye göç eden Selanik göçmenlerinin 1923 yılından bu yana yaşattığı Türbe Dede Pilav Günü, 101. yaşına girdi. Her yıl Kasım ayının ikinci perşembe günü yapılan ve Bağcılar Belediyesi'nin de destek verdiği etkinlikte 91 küçükbaş ve 300 kilo da dana etinden pişirilen kavurma ile yaklaşık 2 ton pilav ve ayran ikram edildi.

Bir askerin vasiyeti yerine getiriliyor

Geçmişten bugüne taşınan bir dayanışma geleneğini simgeleyen Dede Pilav'ının çıkış hikayesi ise halk arasında şöyle anlatılıyor: Yusuf adında yaralı bir askerin daha fazla yaşayamayacağını hissetmesi üzerine kendisini bulanlara öldüğü günün her sene-i devriyesinde etli pilav yapılarak halka dağıtılmasını vasiyet etmesiyle başladığıdır.

Programda vatandaşlara hitap eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Burası Mahmutbey Mahallesi Bağcıların en özel mahallerinden birisindeyiz. Yüzyılı aşkın yapıların olduğu ve koruma alanı içerisindeki bir mahalle burası hem aslında tarihi dokuyu korurken geleneklerini de koruyan özüne sahip çıkan bir mahalle. 1924 mübadele kavala, Selanik'ten gelen soydaşlarımızın da aynı zaman da kurucu olduğu bir mahalle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ünde vefatının sene-i devriyesi mahiyetinde de bir program oluyor. 10 bin kişilik bir yemek organizasyonu 91 bir küçükbaş hayvanın 300 kilonun üzerinde dana etinin kavrulduğu, 2 ton civarında pilav üretildiği 10 bin ayran, su gibi büyük kapsamlı bir yemek organizasyonu Mahmutbey Selanikliler Derneğimiz üstlenmiş durumda. Bizde bu geleneği elimizden geldiği kadar sahip çıkma gayreti içerisindeyiz. 100 yıla aşmış asırlık 'dede pilavının' inşallah sonraki asırlara da çocuklarımız sahip çıkacak. Aslında Cumhuriyetimizle yaşıt bir gelenek" dedi.

Kaynak: İHA

Bağcılar Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Yunanistan, Bağcılar, Selanik, Türkiye, Kültür, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Bağcılar'da 101. Türbe Dede Pilav Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:05 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi. İkinci duruşma yarın sabah 09.00’da başlayacak. Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi. İkinci duruşma yarın sabah 09.00'da başlayacak.
22:54 Baba Arif Güran’dan kardeşi Salim’le ilgili soruya kafa karıştıran yanıt: Benim ailem yapmaz Baba Arif Güran'dan kardeşi Salim'le ilgili soruya kafa karıştıran yanıt: Benim ailem yapmaz
22:00 FED, faizde indirime gitti FED, faizde indirime gitti
21:48 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde tekme tokat “konser“ kavgası Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tekme tokat "konser" kavgası
20:45 Doktor, muayeneye gelen hastasını dakikalarca taciz etti Doktor, muayeneye gelen hastasını dakikalarca taciz etti
10:12 Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar
10:09 Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu
10:07 Barcelona’nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı Barcelona'nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı
09:51 Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı
09:50 Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı
09:49 Hakan Çalhanoğlun’dan inanılmaz istatistik Hakan Çalhanoğlun'dan inanılmaz istatistik
09:46 Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi
09:18 Beşiktaşlıları üzen görüntü Beşiktaşlıları üzen görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 23:47:14. #1.12#
SON DAKİKA: Bağcılar'da 101. Türbe Dede Pilav Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.