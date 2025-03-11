Bağcılar'da Yangın: Yatağa Bağımlı Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Genel

Bağcılar'da Yangın: Yatağa Bağımlı Kişi Hayatını Kaybetti

Bağcılar'da çıkan yangında yatağa bağımlı Salih Polat hayatını kaybetti. Yangın sebebi araştırılıyor.

11.03.2025 22:57
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Bağcılar'da çıkan yangında yatağa bağımlı bir kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL - Bağcılar'da bir binanın giriş katında çıkan yangında yatağa bağımlı bir kişi hayatını kaybetti.

Yangın Bağcılar Fatih mahallesi 1822 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 4 katlı bir binanın giriş katında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm daireyi sararken çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken dairede yalnız yaşayan ve yatağa bağımlı olan Salih Polat itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hemen ambulansa alınan ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken yangında ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bağcılar'da Yangın: Yatağa Bağımlı Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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