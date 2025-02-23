Bahçeli'den AK Parti'ye Anlamlı Hediye

Genel

Bahçeli'den AK Parti'nin kongresine anlamlı hediye

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ne milli birlik ve kardeşliği simgeleyen özel bir çiçek aranjmanı gönderdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ne milli birlik ve kardeşliği simgeleyen özel bir çiçek aranjmanı gönderdi.

Bin 71 adet canlı gül bahçesi içerisinde bin 453 adet canlı karanfillerin işlenmesiyle oval şekilde yapılan Türk Bayrağının çerçevesi AK Parti'nin beyaz, mavi ve turuncu renkleri ile çevrelendi. Ayrıca AK Parti'nin kuruluşunun 23'üncü yılı dönümü için 23 adet canlı beyaz orkide parterleri yapıldı.