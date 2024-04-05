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Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır mazbatasını aldı

Bahçelievler'de 5 yıl daha Hakan Bahadır başkan

İSTANBUL - Bahçelievler Belediye başkanlığı için AK Parti'den bir kez daha aday gösterilen ve 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde tekrar başkan seçilen Dr. Hakan Bahadır mazbatasını aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde AK Parti'den Cumhur İttifakı adayı gösterilen ve yeniden belediye başkanı seçilen Dr. Hakan Bahadır mazbatasını aldı. Bahçelievler Belediye Başkanı olan Bahadır'a mazbatası İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Mehmet Emin Çevik tarafından verildi.

Dr. Hakan Bahadır "Öncelikle böyle bir başarıyı, duyguyu ikinci sefer yaşattığı için Allah'a şükrediyoruz, hamdolsun. Genel Başkanımızı, bakanlara, milletvekillerine, genel merkezimize ve özellikle Murat Kurum'a çok teşekkür ediyorum. Çok emeği var, Allah razı olsun. İlimize, ilçemize her kademedeki arkadaşlarımıza, MHP'ye ve Büyük Birlik Partimize teşekkür ediyorum." dedi.

"Herkesi kucaklayacağız"

Bahadır konuşmasına şöyle devam etti: "Sonuçlara baktığımızda, AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nin yer aldığı Cumhur İttifakı'nın dışında her partiden oy almışım. Bu dönemde de daha önceki dönemde olduğu gibi tüm komşularıma ayırmadan hangi partiden, ırktan, görüşten, düşünceden olursa olsun hizmet etmeye devam edeceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Tabii ki bizim bir parti rozetimiz var. Ancak bu parti rozetimizi belediye başkanlığında hiç kullanmadık. Türkiye Cumhuriyeti Bahçelievler Belediye Başkanlığı için bize oy veren, vermeyen herkese eşit, adaletli hizmet edeceğiz. 5 yıl böyle yaptık, bundan sonra da yaptıklarımızın üstüne koyarak hizmetlerimizi daha üst düzeye taşıyarak komşularımıza hizmet götüreceğiz. Tüm komşularıma teşekkür ediyorum. İyi ki varlar."

Dr. Hakan Bahadır mazbatasını almasının ardından Bahçelievler Belediye binasına geldi. Belediye çalışanları tarafından coşkuyla karşılanan ve tebrikleri kabul eden Bahadır, 5 yıl daha Bahçelievler'de hizmet etmek üzere görevine başladı.