Bahçelievler'de Silahlı Saldırı: Esnaf ve Mahalleli Şokta - Son Dakika
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Bahçelievler'de Silahlı Saldırı: Esnaf ve Mahalleli Şokta

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Bahçelievler'de Genç Fenerbahçeliler Derneği üyeleri arasında yaşanan silahlı saldırı tedirginlik yarattı.

15.01.2025 15:59
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Bahçelievler yaşanan silahlı saldırıyı esnaf ve mahalleli anlattı

"Daha önce arkadaşlarmış"

İSTANBUL - Bahçelievler'de Genç Fenerbahçeliler Derneği üyelerinin karıştığı silahlı saldırıda mahalle sakinleri ve esnaf, " Bu civarda ilk kez böyle bir olay oldu aralarında bir mesele varmış" dedi.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde 24 Aralık gecesinde bir motor tamircisine eli silahlı bir grup saldırgan tarafından saldırı düzenlenmiş, olayda 1 kişi yaralanmıştı. Silahlı saldırıya karışan üç kişi polis tarafından adli makamlara sevk edilerek tutuklandı. Mahallede yaşayan esnaf ve vatandaşlar ise olayı anlattı. Bir vatandaş gece yarısı silah seslerini duyduğunu sabahleyin de olayı öğrendiğini belirterek, çatışma yaşayanların arkadaş olduğunu ve aralarında bir husumet olduğunu ifade etti.

"Esnaf ve mahalleli olarak bir tedirginlik yaşadık"

Silahlı saldırının gerçekleştiği mahallede esnaf olan Tuğçe Demirci, "Silahlı saldırı olduğu sırada dükkanımda değildim ancak, mahalle esnafı olarak sadece bir silahlı saldırı gerçekleştirildiğini duydum. İnşallah saldırıya uğrayanlar bir daha böyle bir şey yaşamazlar. esnaf olarak mahalleli olarak bir tedirginlik yaşadık ancak ben burada yeni olduğum için sadece duyduklarım kadarıyla olayı biliyorum inşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz" dedi.

"Bunlar buraya geldiğinde böyle bir şey oldu"

Saldırının olduğu Mahallede yaşayan Mahmut Albayrak, "Ben olayı görmedim ancak olayın olduğunu duydum. Gençleri silahla vurduklarını biliyorum iki kişiyi. birisinin ayağından yaralandığını ameliyatta olduğunu hayati tehlikesi olmadığını biliyorum. Bu mahallede böyle olaylar olmuyor ancak bunlar buraya geldiğinde böyle bir şey oldu. burada daha önce buna benzer bir olay yaşanmadı" diye konuştu.

"Ben gece 4-5 el silah sesi duydum"

Saldırı yapıldığı gün silah seslerini duyduğunu ifade eden mahalle sakini Ali Dervişoğlu, "Benim evim üst katta gece 1: 30 civarlarındaydı. mermi seslerini duyduk ertesi gün sorduğumda motorcu arkadaşlar birbirlerine mermi atmışlar. 1 tanesinin ayağından vurulduğunu ameliyat geçirdiğini biliyorum. Ben gece 4-5 el silah sesi duydum. dükkanın sahibini tanıyorum. O söyledi bana arkadaşlarmış daha önce aralarında her ne geçtiyse böyle bir olay yaşandı" dedi.

Bahçelievler\'de Silahlı Saldırı: Esnaf ve Mahalleli Şokta
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bahçelievler'de Silahlı Saldırı: Esnaf ve Mahalleli Şokta - Son Dakika

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