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Bakan Güler mecliste gazetecilerin sorularını cevapladı

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Güler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında TBMM'de düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını cevapladı.

Resepsiyonda Irak'ta ortak harekat merkezi kurulması sorusuna Güler, "Çalışacağız. Neler yapabilir diye. Ondan sonra ortak harekat merkezinin sorumlulukları belli olacak" dedi. Gazetecilerin Yunanistan'daki 'Güven Artırıcı Önlemler' toplantısı sorusu üzerine Güler, "Daha dönmediler, dönünce göreceğiz. Ama olumlu. Karşılıklı iyi niyetli yürütülüyor" cevabını verdi.

Güler, F-16'larla teklife kabul mektuplarının geldiği sorusuna ise, "Çalışıyoruz. Yakında her şeyle ilgili bütün hepsini öğreneceksiniz" diye konuştu.