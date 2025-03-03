Bakan Işıkhan, Üniversite Öğrencileriyle İftar Yaptı - Son Dakika
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Bakan Işıkhan, Üniversite Öğrencileriyle İftar Yaptı

Çalışma Bakanı Işıkhan, Hacettepe Üniversitesi'nde iftar programına katıldı, iş tecrübesizliği vurguladı.

03.03.2025 22:32
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, üniversite öğrencileriyle iftar yaptı

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Hacettepe Üniversitesi yemekhanesinde düzenlenen iftar programına katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

Hacettepe Üniversitesi'nin öğrenci yemekhanesinde düzenlenen iftar programına katılan Bakan Işıkhan, üniversite rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ile birlikte öğrencilere yemek sırasında eşlik etti. Ardından öğrencilerle birlikte masaya oturan Bakan Işıkhan, ezanın okunmasıyla orucunu açtı.

"Biz iş tecrübesizliğini ortadan kaldırdık"

Hacettepe Üniversitesi'nde uzun yıllar okumuş ve tekrar bakan olarak üniversite yemekhanesinde iftar açan Bakan Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı ile ilgili konuştu, "İŞKUR Gençlik Programımızın temel amacı üniversitede öğrencilerimiz okurken, akademik eğitimlerini sürdürürken aynı zamanda iş dünyasına geçiş yapacak, iş piyasasına uyumlarını sağlayacak bir atmosfer bir iklim sağlıyoruz. Bu bizim için çok önemli. 'Neden işsiz kalıyorsunuz' diye sorduklarında, özel sektör ilk önce şunu söylüyor, 'sizin tecrübeniz yok' diyor. Bu yüzden gençler iş piyasasına, dünyaya, iş dünyasına giremiyorlar. Biz iş tecrübesizliğini ortadan kaldırdık" ifadelerini kullandı.

"Eğitimler alacaklar ve kısa süreli bir çalışma fırsatı sağlayacağız"

Öğrencilerin, akademik eğitimlerini sürdürürken cep harçlığı gibi bir katkı verileceğini belirten Bakan Işıkhan, "Bu program aslında öğrencilerimizin iş gücü piyasasını hazırlayacak. Özellikle üniversite eğitiminden sonra çalışma hayatına girecekleri zaman mülakat tekniklerini, CV hazırlama, finansal okur yazarlık, iş sağlığı güvenliği ve stresle başa çıkma konusunda eğitimler alacaklar ve bunun yanında da kısa süreli bir çalışma fırsatı sağlayacağız" diye konuştu.

"KYK burslarından faydalanan öğrencilerimiz bu programa başvurabilirler"

Üniversitede kamu hizmetinin yürütüldüğü her alanda, her faaliyet sektöründe öğrencilerin çalışmalarını gerçekleştirilebileceğini söyleyen Bakan Işıkhan, "KYK burslarından faydalanan öğrencilerimiz bu programa başvurabilirler. Kamu üniversitelerimizi okuyan öğrencilerimiz kapsam içerisinde, uzaktan ve açık öğretim fakültelerinde okuyan öğrencilerimiz bu programdan ne yazık ki yaralanamayacaklar" dedi.

İftar sonrası Bakan Işıkhan, öğrencilerle sohbet etti ve fotoğraf çekildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bakan Işıkhan, Üniversite Öğrencileriyle İftar Yaptı - Son Dakika

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