Bakan Kurum talimat verdi: Çorum şehidinin baba evi yeniden inşa edilecek - Son Dakika
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Genel

Bakan Kurum talimat verdi: Çorum şehidinin baba evi yeniden inşa edilecek

Bakan Kurum talimat verdi: Çorum şehidinin baba evi yeniden inşa edilecek Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun, Çorum'un Bayat ilçesindeki baba evini yeniden inşa etme hayalini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gerçekleştirilecek.

24.02.2025 14:46
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Bakan Kurum talimat verdi: Çorum şehidinin baba evi yeniden inşa edilecek

ÇORUM - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun, Çorum'un Bayat ilçesindeki baba evini yeniden inşa etme hayalini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gerçekleştirilecek.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırı sırasında şehit düşen 24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu şehit düşmüştü. Uslu, 22 Şubat günü baba ocağı olan Çorum'un Bayat ilçesi Çukuröz köyünde düzenlenen tören ile toprağa verildi.

Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun en büyük hayalinin ise anne ve babasının ahşap evini yeniden inşa ettirmek olduğu öğrenildi. Cenaze töreninde "Asker oğlum vatana helal olsun" diyerek gözyaşı döken şehit babası Sadık Uslu'nun evinin yıkılma tehlikesi taşıması sebebiyle taziyeleri kardeşinin evinde kabul etti. Çorum Valisi Ali Çalgan ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Coştu da şehit ailesine taziyelerini Sadık Uslu'nun kardeşinin evinde iletti.

Şehit Uslu'nun annesine verdiği ev sözünün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatı doğrultusunda hayata geçirileceği öğrenildi. Bakan Kurum, Çorum Valisi Ali Çalgan ve Bakanlık yetkililerine, şehidin annesinin evinin yeniden inşa edilmesi için talimat verdi. Şehidin ailesinin Çukuröz köyündeki evi yeniden inşa edilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bakan Kurum talimat verdi: Çorum şehidinin baba evi yeniden inşa edilecek - Son Dakika

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