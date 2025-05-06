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Bakır Ustalığı Nesilden Nesile

72 yıllık bakır ustası Kadir Demirel, babasından devraldığı mesleği aşıyla sürdürüyor.

06.05.2025 17:51
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72 yıllık bakır ustasının mesleğini oğlu yaşatıyor

ÇANKIRI - Çankırı'da 72 yıllık ustası olan babasından çırak olarak devraldığı mesleği devam ettiren 48 yaşındaki bakır ustası, eskiyen bakır ürünlere yeniden hayat veriyor.

Çankırı'da yaşayan 48 yaşındaki Kadir Demirel, ilkokul dönemlerinde çırak olarak bakır ustası olan babası Erol Demirel'in yanında çalışmaya başladı. Yıllarca babası ile birlikte bakır döven Kadir Demirel, hayatını kaybeden Erol Demirel'den kalan baba mesleğini devraldı. Eskiyen bakır ürünlere yeniden hayat veren Kadir Demirel, mesleğin son ustaları arasında yer alıyor. Ölene kadar bakırcılık yapan babasından hatıra kalan mesleği kendisinin devam ettirmek istediğini kaydeden Demirel, babasından hatıra kalan dükkanda mesleğini aşkla yapıyor.

"Babamdan sonrada bu mesleği yaşatmak istedim"

Babasının mesleğini yaşatmak istediğini ifade eden Demirel, "Babam 2023 yılında vefat etti. Onunla birlikte bakırcılık yapardık, vefatından sonra dükkanı üzerime alarak mesleğimizi devam ettiriyorum. Babam bu sanatı severek yapardı, bende onun gibi severek yapıyorum. Babam 84 yaşında vefat etti. Yaklaşık 72 senedir bakırcılık yapıyordu. Bende ilkokul dönemlerinde babamın yanında çıraklık yapmaya başladım. Bu mesleğin içerisinde büyüdüğüm için babamdan sonrada bu mesleği yaşatmak istedim. Eskiden babamla birlikte bakır imalatı yapardık ama şu an fazla yapamıyorum. Bakır, insan sağlığına en faydalı metaldir. Bunu bilenler hala bakır almaya devam ediyor. Gerek obje gerekse de kullanmak için alanlar hala var. Bakırı içerisinde sağlığa faydalı mineraller var. Sinir sistemi ve kaslara faydalı mineralleri içerisinde bulunduruyor. Faydasını bilenler bakır ürünler tercih ediyor. Bende babamı sevdiği bakırcılık mesleğini yaşatmak istiyorum, bunun için de işime devam edeceğim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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