Balıkesir'in En Uzun Gecesi

Genel

En uzun gecede Balıkesir böyle görüntülendi

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesi 21 Aralık yılın en uzun gecesinde dron kamerasıyla görüntülendi. İlçenin sahil şeridi, ışıklandırılmış sokakları ve doğal güzellikleri havadan kaydedilen görüntülerle göz kamaştırdı.

Burhaniye'de yılın en uzun gecesi sakin ve zaman zaman yağışlı atmosferde geçerken, dron çekimleri ilçenin farklı noktalarından eşsiz kareler sundu. Sahil boyunca uzanan ışıklandırmalar ve Burhaniye'nin dokusunu yansıtan sokaklar, gece manzarasına ayrı bir güzellik kattı.