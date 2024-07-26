Bandırma'da Sardalya Balığına Yoğun Talep - Son Dakika
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Genel

Bandırma'da Sardalya Balığına Yoğun Talep

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'nde sardalya bolluğu yaşanıyor. Bandırmalı vatandaşlar sardalya balığını tercih ediyor.

26.07.2024 19:59
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Bandırma'da mevsim balığı olan sardalyaya yoğun talep

Bandırmalı vatandaşlar sardalya balığını tercih ediyor

BALIKESİR - Balıesir'in Bandırma ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'nde sardalya bolluğu yaşanıyor.

Bandırma'daki tezgahlarda kilosu 150 liradan satılan mevsim balığı sardalya, vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen balık oldu. Av yasağının devam ettiği zamanlarda balıklar arasında en yoğun olarak sardalya bulunuyor. Güney Marmara'nın en önemli balıkçılık merkezi olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'nde sardalyanın yanı sıra istavrit, hamsi, mezgit, alabalık, çipura ve levrek de tezgahlarda yerini alıyor.

Balıkçı Barış Deniz yaptığı açıklamada, "Havaların sıcak gitmesinden dolayı satışlarımızda bir miktar düşüş söz konusu. Mevsimin en iyi balığı olan sardalya balığı tezgahlarımızda yer alıyor. Şu an ızgarası, tavası tam zamanı. Sardalya balığının en yağlı zamanı. Sardalyanın yanı sıra istavrit, hamsi, mezgit, alabalık, çipura ve levrek de tezgahlarda yerini alıyor. Sardalyanın kilosu şu an 150-200 lira arası, hamsi 250 lira, mezgit 250-300 lira bandında gezmektedir. Deniz levrek tane 120 TL, büyük 175 TL, deniz çupra tane 120-175 TL, istavrit, hamsi, mezgit, alabalık kilo 200 TL, mırmır kilo 250 TL'den alıcılarını bekliyor. Av yasağının devam etmesi nedeniyle büyük tekneler çıkmıyor. Küçük teknelere her gün taze ve günlük balık geliyor. Vatandaşlarımız en çok mevsim balığı olan sardalyayı tercih ediyor" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bandırma'da Sardalya Balığına Yoğun Talep - Son Dakika

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