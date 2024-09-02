Barış için 2 ülkeden Ataşehir'de ortak konser: Dünyada ilk kez sahnelendi - Son Dakika
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Barış için 2 ülkeden Ataşehir'de ortak konser: Dünyada ilk kez sahnelendi

Ataşehir Belediyesi Gençlik Orkestrası ile Otto Hahn Gymnasium Gençlik Senfoni Orkestrası, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde bir araya gelerek ortak konser verdi. Konserde ünlü sanatçı Aydilge de sahne aldı. Konserde dünyada ilk kez sahnelenen eserler de yer aldı. Konser, barış ve dostluk temalı repertuarıyla büyük beğeni topladı.

02.09.2024 19:46
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Barış için 2 ülkeden Ataşehir'de ortak konser: Dünyada ilk kez sahnelendi

İSTANBUL - Ataşehir Belediyesi Gençlik Orkestrası ile Otto Hahn Gymnasium Gençlik Senfoni Orkestrası "1 Eylül Dünya Barış Günü"nde İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde bir araya gelerek ortak konser verdi. Farklı kültürleri bir araya getirerek ve müziğin birleştirici gücünü kullanarak dünya barışına katkıda bulunmak için gerçekleştirilen etkinlikte ünlü sanatçı Aydilge de sahne aldı. Konserde, Oliver Drechsel'in Avrupa Suiti eseri, Avusturya valsi ve İtalyan tarantellasıyla dünyada ilk kez de sahnelenmiş oldu.

Almanya'nın Monheim am Rhein Belediyesi'nden Oliver Drechsel'in yönettiği Otto Hahn Gymnasium Gençlik Senfoni Orkestrası, Ataşehir Belediyesi Gençlik Orkestrası ile birlikte çok özel bir projeye imza atmak için Dünya Barış Günü'nde İstanbul'a geldi. Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan iki konserden ilki Ataşehir'de bulunan İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi'nde düzenlendi.

Dostluğun ve kardeşliğin sesi oldular

"Dostluğun ve Kardeşliğin Sesi" temasıyla düzenlenen ilk konserde, müzikseverler 1 buçuk saat boyunca unutulmaz bir gece yaşadı. Konuk sanatçı Aydilge'nin de sahne aldığı konserde, iki orkestra birlikte performans sergileyerek dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Orkestraların performansı takdir topladı

Dünya Barış Günü'nü coşkuyla kutlamak ve müziğin birleştirici gücünü vurgulamak amacıyla hazırlanan konser, barış ve dostluk temalı repertuarıyla büyük beğeni topladı. Müziğin evrensel diliyle, farklı kültürlerin ortak paydası olan barış mesajı, etkinliğin merkezinde yer aldı. Geceye katılan dinleyiciler, orkestraların performansını ve ortaya çıkan atmosferi büyük bir takdirle karşıladılar.

Dünyada ilk kez sahnelendi, iki ülkede eş zamanlı izlendi

Konserde, Oliver Drechsel'in Avrupa Suiti eseri, Avusturya valsi ve İtalyan tarantellasıyla dünyada ilk kez sahnelendi. Otto Hahn Gymnasium ve Ataşehir Belediyesi Gençlik Orkestraları'nın büyüleyici performansıyla bu tarihi an, hem Türkiye'de hem de Almanya'dan eş zamanlı olarak izlendi.

"Barış, toplumsal huzurun temelidir"

1 Eylül Dünya Barış Günü'nün önemine dikkat çeken Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, konserin ardından yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi: "Geçmişte yaşanan onca acı tecrübeye rağmen, maalesef bugün hala dünyanın çeşitli bölgelerinde kanlı çatışmalar hız kaybetmeden devam ediyor. Bu çatışmalarda siviller can veriyor, halklar doğdukları toprakları terk etmeye zorlanıyor, masum insanlar sorumlu olmadıkları çatışmaların bedelini en ağır şekilde ödemek zorunda kalıyor. Tabi, barış sadece çatışmaların ve savaşların olmadığı bir durum değil; aynı zamanda insanların birbirine saygı gösterdiği, farklılıkların kucaklandığı, adalet ve eşitliğin hüküm sürdüğü bir yaşam biçimidir. Barış, toplumsal huzurun temelidir ve bireylerin sağlıklı, mutlu ve üretken bir yaşam sürebilmesi için olmazsa olmazdır. O yüzden bizler de, üzerimize düşen sorumluluklarımızı sonuna kadar yerine getiriyoruz."

Her bir bireyin, kendi küçük adımlarıyla barışa katkıda bulunabileceği bilinciyle hareket ettiklerini belirten Başkan Adıgüzel, "Barışı teşvik etmek ve toplumsal uyumu güçlendirmek için eğitimden sanata, sosyal hizmetlerden çevre projelerine kadar geniş bir yelpazede faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda kardeş belediyemiz Monheim am Rhein Belediyesi ile çok anlamlı bir buluşmaya daha imza atıyoruz. Bu anlamlı gecede bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim" dedi.

"Ortak bir gelecek için ilham kaynağı"

Otto Hahn Gymnasium Okul Müdürü Martin Kaiser, Monheim Belediye Başkanı Daniel Zimmermann'ı temsilen konser sonunda sahneye çıkarak konuşma yaptı. Kaiser, açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Bugün burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu iki kardeş kent bir araya gelip notaları birlikte çaldığında, sadece kültürel bağlarımızı güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda ortak bir gelecek için büyük bir umut ve ilham kaynağı oluyor."

İkinci konser Alman Başkonsolosluğu'nda

Bir sonraki konser, "Barış İçin Kardeşçe Notalar" temasıyla 2 Eylül 2024 tarihinde İstanbul Almanya Başkonsolosluğu Kaisersaal'da saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Barış için 2 ülkeden Ataşehir'de ortak konser: Dünyada ilk kez sahnelendi - Son Dakika

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