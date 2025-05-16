Barış Müzakereleri Dolmabahçe'de Başladı

Dolmabahçe'de gerçekleşecek müzakere için heyetler giriş yaptı

İSTANBUL - Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın bitmesine yönelik Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da kurulacak barış masası için heyetler Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde giriş yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat 2022'de Ukrayna'da "özel askeri operasyon" başlatıldığını ilan etmesiyle başlayan Rusya-Ukrayna savaşında yaklaşık 3 yıl geride kalırken, heyetler Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da kurulacak barış masasında bir araya gelecek. Barış masasına oturacak olan heyetler Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne giriş yaptı.