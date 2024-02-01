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Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığına hazırlanıyor - Son Dakika
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Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığına hazırlanıyor

Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığına hazırlanıyor

Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığına hazırlanıyorİSTANBUL Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığına hazırlanıyor.

01.02.2024 14:31  Güncelleme: 14:35
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Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığına hazırlanıyor

İSTANBUL Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığına hazırlanıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığına hazırlanıyor - Son Dakika


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