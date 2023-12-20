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Başakşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Doğadan Metropole Sergisi ziyarete açıldı - Son Dakika
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Başakşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Doğadan Metropole Sergisi ziyarete açıldı

Başakşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Doğadan Metropole Sergisi ziyarete açıldı. Sergi, 29 Şubat 2024 tarihine kadar ziyarete açık olacak. Şehirlerin ruhunu sanatçıların oluşturduğunu belirten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu 'Kapımız sanatçılarımıza her zaman açık olacak. Her konuda sanatçılarımızın yanında olacağımızı tekrar hatırlatmak istiyorum' dedi.

20.12.2023 - 09:24,
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Başakşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Doğadan Metropole Sergisi ziyarete açıldı. Sergi, 29 Şubat 2024 tarihine kadar ziyarete açık olacak. Şehirlerin ruhunu sanatçıların oluşturduğunu belirten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu "Kapımız sanatçılarımıza her zaman açık olacak. Her konuda sanatçılarımızın yanında olacağımızı tekrar hatırlatmak istiyorum" dedi.

Başakşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Doğadan Metropole Sergisi ziyarete açıldı. Açılışa Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve bir çok sanatsever katıldı. Cumhuriyet'in 100. yılına özel sergide sanatçılar eserlerinde doğanın ve şehirlerin çeşitli yönlerini özgün bir bakış açısıyla ele aldı. Özel tekniklerle oluşturulmuş manzara resimlerin yanı sıra hem gerçekçi yansımalar hem de soyut eserlerin yer aldığı sergi, 29 Şubat 2024 tarihine kadar ziyarete açık olacak. Sergiye birçok ressamın eseri bulunurken aralarında ünlü ressam Muhsin Kut'un da eserleri yer aldı. Kut'un eserlerinin yer aldığı sergiye, eşi Semra Kut'da ziyarette bulunarak, Başkan Kartoğlu'na eşine ait olan Ünlü Ressamın Karalamaları isimli kitabı hediye etti.

"Sergimizde 17 sanatçımızın 42 eseri bulunuyor"

Sergi açılışında konuşma yapan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu "Şehirlerin ruhunu oluşturan kişiler eğitimciler aynın zamanda sanatçılardır. Onların ülkemize ve dünyaya çok büyük katkıları var. Onları hep duamızda anıyoruz. Her zaman desteklediğimizi de buradan bir kere daha duyurmak istiyoruz. Bugün bir sergimizin daha açılışını yapacağız. Şehir sanat merkezimiz açıldığından beri çok güzel programlara ev sahipliği yapıyoruz. Kapımız sanatçılarımıza her zaman açık olacak. Her konuda sanatçılarımızın yanında olacağımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu gün açılışını yapacağımız sergimizde 17 sanatçımızın 42 eseri bulunuyor. Burada eserlerini bize sunan sanatçılarımıza ve kıymetli büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra şehir sanata böyle güzel eserleri hep birlikte göreceğiz. Katılımlarından dolayı sanatseverlere teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Başakşehir Belediyesi\'nin ev sahipliği yaptığı Doğadan Metropole Sergisi ziyarete açıldı
Kaynak: İHA
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Son Dakika Genel Başakşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Doğadan Metropole Sergisi ziyarete açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Doğadan Metropole Sergisi ziyarete açıldı - Son Dakika
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