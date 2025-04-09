Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı - Son Dakika
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Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

İstanbul Başakşehir'de Ziya Gökalp Mahallesi'nde 2 bin 469 parsel üzerinde kentsel dönüşüm çalışmaları başladı. 13 binanın yıkımına başlanan proje, 3 bloktan ve 226 bağımsız birimden oluşacak. Projede yeşil alanlar, ticari alanlar ve çeşitli daire tipleri sunulacak.

09.04.2025 17:12
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Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışması devam ediyor

İSTANBUL - Başaksehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde 2 bin 469 parsel üzerinde 13 bina hak sahipleriyle anlaşarak proje yıkım süreci başladı. Proje 3 blok, 226 bağımsız birimden oluşan projemiz 10 bin 900 metrekare alan üzerine inşa edilecek. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "2'inci projesi bina yıkımlarını gerçekleştireceğiz. İlk projemiz hızla devam ediyor. Binalarımız tamamlanmak üzere bu yıl içerisinde anahtarlarımızı teslim edeceğiz" dedi.

Başakşehir Belediyesi tarafında Ziya Gökalp Mahallesi'nde 2 bin 469 parsel üzerinde 13 bina ve 32 bağımsız birimden oluşan yapılaşma, parseldeki tüm hak sahipleri ile anlaşıldı. Belediye ekipleri boşalan binaların yıkımına başladı. 3 blok, 226 bağımsız birimden oluşan proje 10 bin 900 metrekare alan üzerine inşa edilecek. Projede bulunan park ve peyzaj alanları şehir kalabalığı içinden yeşil bir alana kaçış noktası olacak. 2+1 ve 3+1 daire tipleri bulunan proje çeşitli daire metrekareleri tasarlanarak planlandı. Projede bulunan ticari alanlar ile site sakinlerinin, evlerinden çok uzaklaşmadan ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanacak. Açık ve kapalı otopark seçenekleri ile araç park sorunu güvenli bir şekilde ortadan kaldırılacak. Ulaşım açısından M9 metrosuna yakın olması da proje sakinlerine avantaj sağlayacak.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Ziya Gökalp mahallesi kentsel dönüşümün 2'nci projesi bina yıkımlarını gerçekleştireceğiz. İlk projemiz hızla devam ediyor. Binalarımız tamamlanmak üzere bu yıl içerisinde anahtarlarımızı teslim edeceğiz. Komşularımızla birlikte ev yıkımlarını gerçekleştireceğiz. Başakşehir olarak da biz Başakşehir Belediyesi öncülüğünde hem konut yapımı hem de kentsel dönüşüm noktasında hızlıca yol aldık. 2009 yılı itibariyle yüzde 50 riskli bina oranına sahiptir. Şuan yüzde 12 seviyelerine düştü. Allah korusun deprem yaşanırsa toplanma alanlarla ilgili tüm hazırlıkları bitirdik. Şuan da İstanbul'da yeşil alan miktarı ile en yüksek ilçe. Biraz sonra yıkımı gerçekleştireceğimiz projemiz yaklaşık 226 daireden oluşuyor. İlk projemiz tamamlanmak üzere 426 daireden oluşuyordu. Yakın zamanda buradaki inşatlarımızı tamamlayıp. Komşularımızın da huzurla yaşadığı oturum alanı oluşturmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yüksel Çolak "Kentsel dönüşüm güzel gidiyor. Arkadaki binalar güzel yapılıyor. Türkiye deprem bölgesi, mal güvenliğimizden önce can güvenliği lazım. Çocuklarımız içeride oturuyor. Hepimiz içerdeyiz can gittikten sonra malı ne yapacağım. Mal önemli değil can önemli" şeklinde konuştu.

Gülümser Çolak "Bizim için iyi. Evimizin değeri, konumu değerlendi. Evimde temiz bir şekilde oturacağım. Benim için mutluluk veren bir şey. Depreme dayanıklı olacak" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı - Son Dakika

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