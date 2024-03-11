Başkentin camileri ilk teravih namazında havadan görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Başkentin camileri ilk teravih namazında havadan görüntülendi

Geniş Video İzle

Ankara'da Ramazan ayının başlamasıyla birlikte yapılan ilk teravih namazında, Hacı Bayram Veli Camisi ve Melike Hatun Camisi dron ile havadan görüntülendi. Teravih namazına katılan vatandaşlar arasında çocuklar da yer aldı.

11.03.2024 02:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkentin camileri ilk teravih namazında böyle görüntülendi

ANKARA - Başkentin camileri ilk teravih namazı sırasında havadan görüntülendi.

Ankara'da, ilk teravih namazı heyecanı yaşandı. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk teravih namazı eda edildi. Namaz sırasında başkentin camilerinden olan Hacı Bayram Veli Camisi ve Melike Hatun Camisi dron ile havadan görüntülendi. Ramazan ayının gelişiyle başlayan teravih namazına 7'den 70'e vatandaşlar katıldı ve yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar camiler önünde toplanarak Ramazan ayının gelişini ve teravih namazının coşkusunu yaşadı.

Kaynak: İHA

Ankara, Genel, Yaşam, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Başkentin camileri ilk teravih namazında havadan görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Eylem Tok’un yurt dışına kaçırdığı oğlu, havaalanına giderken aynı cümleyi tekrarlayıp durmuş: Anne beni affet, araç pert oldu Eylem Tok'un yurt dışına kaçırdığı oğlu, havaalanına giderken aynı cümleyi tekrarlayıp durmuş: Anne beni affet, araç pert oldu
22:38 Murat Kurum: Gençliğimde ehliyetim olmadan araba kullandım Murat Kurum: Gençliğimde ehliyetim olmadan araba kullandım
22:37 Sonunda muradına erdi Arda Güler Real Madrid’de ilk golünü attı Sonunda muradına erdi! Arda Güler Real Madrid'de ilk golünü attı
20:34 İl il Ramazan’ın ilk gününde sahur ve iftar vakitleri İl il Ramazan'ın ilk gününde sahur ve iftar vakitleri
19:43 İsrail, Lübnan’a yönelik kara saldırısı için hazırlık yapıyor İsrail, Lübnan'a yönelik kara saldırısı için hazırlık yapıyor
00:29 İsmail Kartal maç sonu isyan etti: Kadıköy’e gelen yatıyor İsmail Kartal maç sonu isyan etti: Kadıköy'e gelen yatıyor
00:20 Elektrik kablosu lüks arabanın üzerine düşerek yanmaya başladı Elektrik kablosu lüks arabanın üzerine düşerek yanmaya başladı
23:52 Hakemlerden hç memnun değil Edin Dzeko’dan maç sonu bomba yorum: Utanç verici Hakemlerden hç memnun değil! Edin Dzeko'dan maç sonu bomba yorum: Utanç verici
22:22 Pendikspor Yardımcı Antrenöründen Fenerbahçe maçı sonrası olay tepki: Emeğimiz çalındı Pendikspor Yardımcı Antrenöründen Fenerbahçe maçı sonrası olay tepki: Emeğimiz çalındı
21:49 Türk Model Elmas Yılmaz, 2024 World Miss Europe Yarışmasını Kazandı Türk Model Elmas Yılmaz, 2024 World Miss Europe Yarışmasını Kazandı
21:13 Kemal Kılıçdaroğlu Ramazan Ayı İçin Dileklerini Paylaştı Kemal Kılıçdaroğlu Ramazan Ayı İçin Dileklerini Paylaştı
21:07 Kanarya hata yapmadı Fenerbahçe, Pendikspor’u sahasında 4-1 yendi Kanarya hata yapmadı! Fenerbahçe, Pendikspor'u sahasında 4-1 yendi
20:45 Mert Hakan Yandaş, maçın hakemini tehdit etti: Dikkatli ol, buradan çıkamazsın Mert Hakan Yandaş, maçın hakemini tehdit etti: Dikkatli ol, buradan çıkamazsın
19:53 Ukrayna Dışişleri Bakanı, Papa Franciscus’un ’beyaz bayrak açma’ çağrısına yanıt verdi Ukrayna Dışişleri Bakanı, Papa Franciscus'un 'beyaz bayrak açma' çağrısına yanıt verdi
19:36 Fenerbahçe tribünlerinden Emre Belözoğlu’na küfürlü tezahürat Fenerbahçe tribünlerinden Emre Belözoğlu'na küfürlü tezahürat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 03:12:05. #1.12#
SON DAKİKA: Başkentin camileri ilk teravih namazında havadan görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement