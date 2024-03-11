Başkentin camileri ilk teravih namazında havadan görüntülendi

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Başkentin camileri ilk teravih namazında böyle görüntülendi

ANKARA - Başkentin camileri ilk teravih namazı sırasında havadan görüntülendi.

Ankara'da, ilk teravih namazı heyecanı yaşandı. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk teravih namazı eda edildi. Namaz sırasında başkentin camilerinden olan Hacı Bayram Veli Camisi ve Melike Hatun Camisi dron ile havadan görüntülendi. Ramazan ayının gelişiyle başlayan teravih namazına 7'den 70'e vatandaşlar katıldı ve yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar camiler önünde toplanarak Ramazan ayının gelişini ve teravih namazının coşkusunu yaşadı.