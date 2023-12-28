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Başkentte lojistik sektörü paneli düzenlendi

Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü tarafından Ankara'da düzenlenen panelde, lojistik sektörü ve 12. Plan değerlendirildi. Panelde konuşmacılar, sektörün zorlukları ve fırsatları hakkında görüşlerini paylaştı.

Başkentte lojistik sektörü paneli düzenlendi
28.12.2023 - 00:08,
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Başkentte "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken lojistik sektörü ve 12. Plan açısından değerlendirme" paneli düzenlendi

ANKARA - Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü tarafından "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken lojistik sektörü ve 12. Plan açısından değerlendirme" Paneli Ankara Lojistik Üssünde düzenlendi.

Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü tarafından "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken lojistik sektörü ve 12. Plan açısından değerlendirme" Paneli Ankara Kahramankazan'da bulunan Ankara Lojistik Üssünde gerçekleştirildi. Panelde lojistik konusundaki görüşler dile getirildi. Panelde konuşan Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, dünyanın hızla değiştiğini belirterek, "Bu değişimin farklı bir takım kaynakları var. Bu değişim aslında tamamen olumlu algılanmamalı. Değişim aslında bütün ekosistemlerin yaşantısını da bir taraftan zorlaştırıyor. Birincisi salgın hastalıklar, iklim değişikliği ve iklim değişikliğine bağlı doğal afetler aslında. Hayatı her sektör açısından, ekosistemin her üyesi açısından daha da zor bir hale getiriyor, ikinci değişim kaynağı da aslında teknolojideki hızlı değişim. Teknolojik gelişmeler de bir takım süreçleri alt sistemleri doğrudan etkilemeye başladı. Lojistik sektörü de hemen her ekosistem olduğu gibi bundan nasibini alıyor. Bu sektör içerisinde de bir takım planlamaları yapmak, optimizasyon yapmak elbette güç bir hale gelmeye başladı. Lojistik anlamında üniversite ve sektör iş birliği oldukça önemli ve değerli diye değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Kutluhan Taşkın, Türkiye'nin lojistik anlamda çok büyük fırsatların bulunduğu bir coğrafyada olduğunu ifade ederek, "Lojistik sektörü en ufak bir gerginlikten çok etkilenen bir sektör olduğu için tehditleri de ya da riskleri de barındıran bir coğrafyadayız. Lojistik sektörü reel ekonominin ayrılmaz bir parçası. Reel ekonomiden çok besleniyor ve onu da çok destekliyor. Özellikle son 30 yılda soğuk savaşın son ermesiyle beraber liberal ekonominin daha güç kazanmasıyla beraber de lojistik sektörü biraz canlandı ve düşük maliyetli emeğin özellikle teknoloji ve sermaye transferiyle birlikte birleşmesi ile lojistik sektörü çok daha hızlı yol aldı. Göç dalgası, jeopolitik gerilimler ve yaşanan savaşlar da lojistik sektörünü olumsuz yönde etkileyebiliyor" ifadesini kullandı.

Moderatörlüğünü Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu'nun yaptığı panel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Murat Korçak, TCDD Taşımacılık AŞ. Genel Müdürlüğü Yük Dairesi Başkanı Naci Özçelik, Toros Üniversite Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayhan Demirci ve Ankara Lojistik Üssü Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakan Bezginli'nin konuşmalarıyla devam etti.

Kaynak: İHA
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