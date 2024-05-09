Bataklığa saplanan inekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Genel

Bataklığa saplanan inekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Ağrı il merkezindeki Fatih Mahallesi'nde bir vatandaşa ait 2 ineğin bataklığa saplanması üzerine mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu inekleri kurtarmayı başardı. İnekler sağ salim kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

09.05.2024 17:43
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Bataklığa saplanan inekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

AĞRI - Ağrı il merkezindeki Fatih Mahallesi'nde bir vatandaşa ait 2 ineğin bataklığa saplanması üzerine mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu inekleri kurtarmayı başardı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi'nde oturan bir vatandaşa ait 2 inek, bilinmeyen bir nedenle bataklığa saplandı. Mahalle sakinleri inekleri kendi imkanlarıyla kurtarmayı başaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sepetli vinç ve halatlar kullanarak inekleri bataklıktan çıkarmayı başardı. Yaklaşık bir saat süren kurtarma çalışmaları sonucunda inekler sağ salim kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

Hayvan sahipleri, itfaiye ekiplerine göstermiş oldukları özverili çalışmadan dolayı teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA

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