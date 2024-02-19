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Batmanlı çocuklar, Filistinli akranları için kolları sıvadı

Çocuklar, el emeği göz nuru eşyalarını satarak Filistin için destek de bulundu

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, yaptıkları kitap parantezini satarak Filistinli akranlarına destek de bulundu.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarda binlerce Filistinli hayatını kaybederken, tam bir insanlık dramı yaşanıyor. Gıda, ilaç, su ve benzeri malzemelere ulaşmakta sıkıntının yaşandığı Filistin'e destek olmak için Gercüş Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri yaptıkları kitap parantezini satarak destek çıktı.

Filistin'de zulme uğrayan akranlarını unutmadığını söyleyen öğrencilerden Muhammed Miran Ekmen, okullarında kitap okuma projesi olduğunu ve bu proje doğrultusunda yaptıkları kitap parantezi çeşitlerini satarak gelen bağışları Gazze'deki çocuklara bağışlayacaklarını söyledi.

Arkadaşı Berat ile böyle bir proje yaptıklarını ifade eden Ekmen, destek olan arkadaşlarına ve büyüklere teşekkür ettiklerini kaydetti.