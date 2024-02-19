Batmanlı çocuklar, Filistinli akranları için kolları sıvadı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Batmanlı çocuklar, Filistinli akranları için kolları sıvadı

Batman'ın Gercüş ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, yaptıkları kitap parantezini satarak Filistinli akranlarına destek oldu. İsrail'in saldırıları sonucu binlerce Filistinli hayatını kaybederken, Gercüş Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri kitap parantezi satarak Filistin'e destek verdi. Muhammed Miran Ekmen ve arkadaşı Berat, okullarında yaptıkları kitap parantezlerini satarak Gazze'deki çocuklara bağış yapacaklarını belirtti.

19.02.2024 16:23  Güncelleme: 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batmanlı çocuklar, Filistinli akranları için kolları sıvadı

Çocuklar, el emeği göz nuru eşyalarını satarak Filistin için destek de bulundu

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, yaptıkları kitap parantezini satarak Filistinli akranlarına destek de bulundu.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarda binlerce Filistinli hayatını kaybederken, tam bir insanlık dramı yaşanıyor. Gıda, ilaç, su ve benzeri malzemelere ulaşmakta sıkıntının yaşandığı Filistin'e destek olmak için Gercüş Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri yaptıkları kitap parantezini satarak destek çıktı.

Filistin'de zulme uğrayan akranlarını unutmadığını söyleyen öğrencilerden Muhammed Miran Ekmen, okullarında kitap okuma projesi olduğunu ve bu proje doğrultusunda yaptıkları kitap parantezi çeşitlerini satarak gelen bağışları Gazze'deki çocuklara bağışlayacaklarını söyledi.

Arkadaşı Berat ile böyle bir proje yaptıklarını ifade eden Ekmen, destek olan arkadaşlarına ve büyüklere teşekkür ettiklerini kaydetti.

Batmanlı çocuklar, Filistinli akranları için kolları sıvadı
Kaynak: İHA

Filistin, Gercüş, Batman, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Batmanlı çocuklar, Filistinli akranları için kolları sıvadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 04:34:03. #1.12#
SON DAKİKA: Batmanlı çocuklar, Filistinli akranları için kolları sıvadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement