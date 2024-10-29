Bayrağa Duygusal Sevgi

Cumhuriyet Bayramı'nda duygulandıran görüntü...Anne ve çocuğu Türk bayrağını böyle öptü
VAN - Van'da bir çocuk ve annesinin Türk bayrağını öpmesi kameraya yansıdı.
Van'da annesi ile yolda yürüyen çocuk, 29 Ekim Cumhuriyet bayramı dolayısıyla asılan bayrağı görünce aniden annesinin yanından ayrılarak bayrağa doğru yürüyerek öptü. Bunu gören annesi de 3 kez bayrağı öptükten sonra yollarına devam ettiler. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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