Bayram Namazı yoğunluğu Eyüpsultan Camii'nde

Eyüpsultan Camii'nde bayram namazı yoğunluğunu böyle görüntülendi
İSTANBUL - Çok sayıda vatandaş Ramazan Bayramı sabahı Eyüpsultan Camii'ne akın etti. Eyüpsultan Camii'nde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.
Eyüpsultan Camii, Ramazan Bayram namazını kılmak isteyen vatandaşların akınına uğradı. Camiye sığamayan vatandaşlar, avluda namazlarını kıldı. Namaz vaktinden saatler önce Eyüpsultan Camii'nin içerisinde namaz kılmak için gelen İstanbullunun oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.
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