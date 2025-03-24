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Bayram Şekerleri Tezgahlarda

Gaziantep'te Ramazan Bayramı öncesi şeker, çikolata ve kuruyemiş çeşitleri tezgahlarda yerini aldı.

24.03.2025 13:24
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Rengarenk bayram şekerleri tezgahlarda yerini aldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te Ramazan Bayramı'na kısa süre kala rengarenk şeker ve çikolatalar tezgahlarda yerini aldı.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Gaziantep'te vatandaşlar bayram için hazırlıklarına başladı. Bayramın olmazsa olmazı şeker ve çikolatalar ise tezgahlardaki yerini aldı. Bayram şekerlerinin fiyatı 190 TL'den başlayıp 500 TL'ye kadar çıkarken çikolata fiyatı da 200 TL'den başlayarak 750-1000 TL'ye kadar çıkıyor.

Vatandaşlar genellikle çikolatalı şekerleri tercih etse de herkesin damak zevkine göre şeker çeşitleri tezgahlarda bulunuyor. Şeker ve çikolataların yanı sıra Antep fıstığı başta olmak üzere kuruyemiş çeşitleri de tezgahlarda rağbet görüyor. Kimi vatandaşlar sadece şeker, çikolata ve lokum çeşitleri alırken, kimi vatandaşlarda misafirlerine ikram etmek için kuruyemiş çeşitleri alıyor.

"Bayram için şeker, çikolata, lokum ve kuruyemiş çeşitlerimizi hazırladık"

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayram şekerleri ve çikolataların tezgahlardaki yerini aldığını belirten esnaf Oğuzhan Çam, "Ramazan Bayramı yaklaşıyor. Bundan dolayı şeker, çikolata, lokum ve kuruyemiş çeşitlerimizi hazırladık. Tezgahımızda 50'nin üzerinde Antep fıstığı ile yapılmış lokumlarımız var. Yılın 12 ayı bu çeşitlerimiz var ama şu an bayram için daha fazla talepten dolayı daha çok üretime geçtik. Kuruyemiş çeşitlerine de talep var. Butik çikolatada da üretiyoruz, butik çikolatalarımıza da çok yoğun bir talep var. Vatandaşlar alışverişe başladı. Daha çok şeker ve çikolata satılıyor. Ramazan Bayramı'nı bekliyoruz" dedi.

"Fiyatlar geçen yıla oranla biraz arttı"

Şeker, çikolata ve lokum fiyatlarının geçen yıla göre arttığını belirten Çam, "Maalesef çikolatanın ham maddesi ülkemize yurt dışından geldiği için çikolata fiyatlarında ciddi bir artış var. Bayram şekeri fiyatlarında da işçiliklerin artması ile bir artış var. Haliyle bu durumdan biz de mağduruz. Bayram şekerinin fiyatları 190 liradan başlıyor. Çikolataların fiyatları da 200 liradan başlıyor, 1000 liraya kadar çikolata var. İçine koyduğumuz Antep fıstığı maalesef fiyatları değiştiriyor. Kuruyemiş çeşitlerine de talep var. Normal aylarda sattığımızın çok üzerinde kuruyemiş satıyoruz. İnsanlar gelen misafirlerine kuruyemiş de ikram etmek istiyor. Bizim bu bölgede kuruyemiş kültürü de var. Ayrıca lokum çeşitlerine de talep var" diye konuştu.

Şeker, çikolata ve lokum çeşitlerinin bayramın olmazsa olmazı olduğunu belirten esnaf Mehmet Deniz de, "Tezgahlarımızı hazırlamış bulunmaktayız. Şeker ve lokum çeşitlerimiz, Antep fıstığı başta olmak üzere olmazsa olmaz kuruyemiş çeşitlerimiz var. Bütün hazırlıklarımızı yaptık ve müşterilerimizi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Bayram alışverişine çıktığını belirten vatandaşlar ise bayram hazırlıkları kapsamında şeker, çikolata, lokum, kuruyemiş ve pasta çeşitleri aldıklarını dile getirdiler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bayram Şekerleri Tezgahlarda - Son Dakika

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