Bayramiç'te Mehmet Akif Ersoy Hayırı ve Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Genel

Bayramiç'te Mehmet Akif Ersoy Hayırı ve Şenliği düzenlendi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un babasının görev yaptığı yerde düzenlenen hayır ve şenlik etkinliği büyük ilgi gördü. Menderes Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, binlerce kişiye keşkek yemeği ikram edildi ve Mevlit-i Şerif okundu. Etkinlik, konserlerle sona erdi.

05.05.2024 19:54
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Bayramiç'te Mehmet Akif Ersoy Hayırı ve Şenliği düzenlendi

ÇANAKKALE - Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un babasının görevi dolayısıyla çocukluk yıllarını geçirdiği Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Mehmet Akif Ersoy anısına hayır ve şenlik düzenlendi.

Bayramiç ilçesinde Menderes Muhtarlığı tarafından Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un babasının görevi dolayısıyla çocukluk yıllarını geçirdiği ilçede köy hayırı yemeği ve şenlik düzenlendi. Menderes mahallesindeki düğün yemeklerinin pişirildiği alanda Cumartesi gününden hazırlıklara başlandı. Hayır yemeğinde misafirlere ikram edilecek keşkek yemeği için 65 küçükbaş hayvanın eti,1 ton keşkeklik buğday 250 kg zeytinyağı kullanıldı ve odun ateşinde sabaha kadar pişirildi. Binlerce kişinin katıldığı yemek öncesi Mevlit-i Şerif okundu. Yemek ikramı önce ve sonrası Mehteran ekibi ve folklor ekibi çeşitli gösterilerde bulundu.

Menderes Mahallesi Muhtarı Fatih Koç "Bu etkinliği düzenleyerek halkımıza ve çocuklarımıza hemşehrimiz Mehmet Akif Ersoy'u anarken daha iyi bir tanıtımını yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Köy hayırı ve şenlik mahalli sanatçıların yer alacağı konser ile sona erecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bayramiç'te Mehmet Akif Ersoy Hayırı ve Şenliği düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayramiç'te Mehmet Akif Ersoy Hayırı ve Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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