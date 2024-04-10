Bayramın ilk gününde vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti - Son Dakika
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Bayramın ilk gününde vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti

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Ramazan Bayramı'nın ilk gününde birçok vatandaş, güzel havayı da fırsat bilerek Belgrad Ormanı'na akın etti. Piknik alanlarını dolduran vatandaşlar bayram tatilinin tadını çıkardı. İstanbullular, bayram tatilini değerlendirmek için parklara ve yeşil alanlara koştu. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, İstanbul'un en büyük yeşil alanlarından biri olan Belgrad Ormanı'na akın etti. Birçok vatandaş doldurduğu piknik alanlarında oyunlar oynayarak ve piknik yaparak doğanın ve ormanın tadını çıkardı, çocuklar da oyun alanlarında gönüllerince eğlendi. Vatandaşlar, bayramın bitişini böyle değerlendirmek istediklerini belirtti. Bayramın ülkemize hayırlar, mutluluklar getirmesini dilediler.

10.04.2024 16:26
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Bayramın ilk gününde vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti

İSTANBUL - Ramazan Bayramı'nın ilk gününde birçok vatandaş, güzel havayı da fırsat bilerek Belgrad Ormanı'na akın etti. Piknik alanlarını dolduran vatandaşlar bayram tatilinin tadını çıkardı.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde memleketlerine veya tatile gitmeyen İstanbullular, bayram tatilini değerlendirmek için parklara ve yeşil alanlara koştu. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, İstanbul'un en büyük yeşil alanlarından biri olan Belgrad Ormanı'na akın etti. Birçok vatandaş doldurduğu piknik alanlarında oyunlar oynayarak ve piknik yaparak doğanın ve ormanın tadını çıkardı, çocuklar da oyun alanlarında gönüllerince eğlendi.

"Ramazanın bitişini böyle değerlendirmek istedik"

Şehrin kalabalığından kaçmak istediğini belirten Esra Ünsoy, "Çok fazla eşimiz dostumuz da burada olmadığı için Ramazanın bitişini böyle değerlendirmek istedik. Kahvaltıyla başladık, mangalla devam edeceğiz. Keyifli vakit geçiriyoruz. Erken bir saat olmasına rağmen kalabalık ama güzel, keyifli. Hava da gayet güzel" dedi.

"Müslüman alemine savaştan uzak, barış, huzur getirmesini dilerim"

Piknik yapmaya gelenlerden Ali Sezgin ise, "Bayramın birinci günü çocuklarla piknik yapalım, eğlenelim dedik. Hem eğlenmiş oluruz hem gezmiş oluruz. Günün sonunda bayram ziyaretlerimize devam da edeceğiz. Burası rahat, oksijen var diye buraya geldik. İstanbul içinde Belgrad gibi bir yerin olması çok büyük bir avantaj. Bayramın ülkemize hayırlar, mutluluklar getirmesini dilerim. Müslüman alemine savaştan uzak, barış, huzur getirmesini dilerim" ifadelerini kullandı.

Bayramın ilk gününde vatandaşlar Belgrad Ormanı\'na akın etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bayramın ilk gününde vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti - Son Dakika

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