Berber Ekrem: Suriye'ye Dönüş İçin Gün Sayıyor - Son Dakika
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Berber Ekrem: Suriye'ye Dönüş İçin Gün Sayıyor

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Savaş kaçkını berber Ekrem, Kurban Bayramı sonrası Türkiye'den Suriye'ye dönmeyi planlıyor.

04.05.2025 10:26
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Savaştan kaçarak sığınan berber: "Türk milletiyle kardeşiz, Suriye'ye gelirseniz başımızın üstünde yeriniz var"

-Suriye'deki savaştan kaçıp 10 yıl önce Türkiye'ye gelen Suriyeli berber, Kurban Bayramından sonra ülkesine dönmek için gün sayıyor

Suriyeli Ekrem Hesino: "Türk milletiyle hepimiz kardeşiz ve Suriye'ye gelirseniz başımızın üstünde yeriniz vardır"

HATAY - Hatay'a Suriye'deki savaştan 10 yıl önce kaçıp gelen ve depremde işyeri yıkıldıktan sonra enkaz ortasındaki işyerinde berber mesleğini yapan Suriyeli Ekrem Hesino, Kurban Bayramı'ndan sonra ülkesine dönmek için gün sayıyor. Türk halkına teşekkürlerini dile getiren Hesino, deprem sonrası sürdürdüğü yaşam mücadelesiyle takdir topluyor.

Suriye'de 13 yıl süren iç savaşın ardından muhalif güçler, 61 yıllık Baas rejimine son vermişti. Suriye'de iç savaşın bitmesiyle Suriyeliler, ülkelerine dönüşlerini sürdürüyorlar. İç savaştan kaçarak 10 yıl önce Türkiye'ye gelen 27 yıllık Suriyeli berber Ekrem Hesino, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 10 yıldır berber mesleği yaparak geçimini sağlıyor. Depremde 8 yıldır çalıştığı işyeri yıkılan Suriyeli berber Hesino, 2 yıldır enkazın ortasına kurduğu kulübesinde mesleğini sürdürüyor. Depremin yıkımına rağmen hayattan kopmayan ve mücadelesini sürdüren Hesino, Kurban Bayramı'ndan sonra ülkesine gitmeyi planlıyor. Suriye'deki savaşa rağmen evi ve işyeri sağlam olan berber Hesino, İdlib şehrine gidip işyerinde berber mesleğine devam etmek istiyor.

"Kurban Bayramı'ndan sonra ülkeme döneceğim ve Suriye'ye gideceğim için mutluyum"

Kurban Bayramı'ndan sonra ülkesine dönmeyi planladığını ifade eden Ekrem Hesino, Türk halkına teşekkürlerini dile getirerek "Suriye'den 10 yıl önce geldim. Ben 27 yıldır berber mesleğini yapıyorum. Allah'ın izniyle Kurban Bayramı'ndan sonra ülkeme döneceğim. Depremden önce işyerim vardı ama yıkıldı. Depremden sonra burada iş yapıyorum. Ailem hepsi burada yaşıyor. Benim Suriye'deki ev sağlam. Ev, İdlib merkezindeydi ve bombalar çevresine düştü. O konuda şanslıyım. Ev ve işyerim var. Ülkeme döndüğümde işyerimde berber mesleğini yapacağım. Suriye belki 3 yıl sonra daha iyi olacak. Türk milletiyle hepimiz kardeşiz ve Suriye'ye gelirseniz başımızın üstünde yeriniz vardır. Ben Suriye'den annemle tek geldim ama ülkeme döndüğümde eşim ve çocuklarımla birlikte 6 kişi döneceğiz. Türkiye'ye 2 kişi geldik, 6 kişiyle geri döneceğiz. Ben İdlib merkezine gideceğim, Suriye'ye döneceğim için mutluyum. Bir kızım ve bir oğlum yeni Türkiye'de doğdu. Bu küçük alanda berber mesleğini yapmak zor ama yapacak bir şey yok. Benim müşterilerim var. Benim işyerim hepsi yıkıldı ve şimdi ise enkazın ortasında küçük bir alanda çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Türkiye, Suriye, Deprem, Son Dakika

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