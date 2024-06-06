Beşiktaş Belediyesi, sahiplendiği kedi yavrusuna isim arıyor

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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat belediyenin sahiplendiği kedi yavrusuna isim bulunması için çağrı yaptı

İSTANBUL - Sokak hayvanları için 7/24 hizmet veren ilk ve tek ilçe belediyesi olan Beşiktaş Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla, sahiplendiği yavru kedi için isim arayışına başladı.

5 araçlık Mobivet Sokak Hayvanları Ambulansı, 6 veteriner hekim, 7 veteriner teknikeri, Engelli Kedi Ünitesi ve Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezini bünyesinde barındıran Beşiktaş Belediyesi, sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sosyal medya üzerinde yaptığı açıklamada, "Adını Beşiktaşlılar belirlesin" diyerek, bu sevimli kedinin isminin belirlenmesi için Beşiktaş halkına çağrı yaptı. Tüm tedavileri belediyenin polikliniğinde karşılanan yeni üyenin ismi, Beşiktaş halkının katılımıyla belirlenecek.

Hayvan haklarına ve sokak hayvanlarının sağlığına verdiği önemi her fırsatta vurgulayan Akpolat, yaptığı paylaşımda "İşte Beşiktaş Belediyesi'nin en genç ve en yeni üyesi! Adım attığı andan itibaren hepimize neşe ve mutluluk getirdi kendisi. Fena da çalışmıyor hani Ama bir talebi var: 'Adımı Beşiktaşlılar belirlesin.' diyor. Biz de onu dinledik. Haydi adına birlikte karar verelim!" ifadelere yer verdi.

Kampanyaya katılmak isteyen tüm vatandaşlar Beşiktaş Belediyesinin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunabilir, ayrıca 444 44 55 numaralı Çözüm Merkezini arayabilir.