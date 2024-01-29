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Beyaz gelinliğini giyen Muradiye Şelalesi'ne yoğun ilgi - Son Dakika
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Beyaz gelinliğini giyen Muradiye Şelalesi'ne yoğun ilgi

Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan ve her mevsim ziyaretçilerin akınına uğrayan Muradiye Şelalesi, beyaz görüntüsüyle misafirlerini adeta mest ediyor. Kışın donmuş görüntüsü yazın ise gürül gürül akan suyuyla büyük ilgi gören şelale, bu mevsimde de yoğun ilgi görüyor. Ziyaretçiler, bol bol hatıra fotoğrafı çekiyor ve kartopu oynuyor. İstanbul'dan gelen bir ziyaretçi, her mevsim Muradiye Şelalesi'ne geldiğini belirterek, buradan ayrılmak istemediğini söyledi. Antalya'dan gelen bir diğer ziyaretçi ise şelalenin yaz ve kış ayrı bir güzellik olduğunu ve burada kalmak istediğini ifade etti.

Beyaz gelinliğini giyen Muradiye Şelalesi\'ne yoğun ilgi
29.01.2024 - 23:47,  Güncelleme: 00:06
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Beyaz gelinliğini giyen Muradiye Şelalesi'ne yoğun ilgi

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan ve her mevsim ziyaretçilerin akınına uğrayan Muradiye Şelalesi, beyaz görüntüsüyle misafirlerini adeta mest ediyor.

Her mevsim olduğu gibi kış aylarında da cıvıl cıvıl olan Muradiye Şelalesi, yurdun dört bir yanında ziyaretçi akınına uğruyor. Kışın donmuş görüntüsü yazın ise gürül gürül akan suyuyla büyük ilgi gören şelale, bu mevsimde de yoğun ilgi görüyor. Bol bol hatıra fotoğrafı çeken misafirler, kartopu oynamayı da ihmal etmiyor.

İstanbul'dan gelen Ayhan İlhan isimli ziyaretçi, her mevsim Muradiye Şelalesi'ne geldiğini belirterek, "Her gelişimde buradan ayrılmak istemiyorum, çünkü her yönüyle muhteşemdir" dedi.

Antalya'dan gelen Dilek Koç Yiğit ise herkesin Antalya'ya geldiğini ancak kendisinin de buraları çok sevdiğini belirterek, "Şelalenin yazı ayrı kışı ayrı bir güzelliktedir. Hep buralarda kalmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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