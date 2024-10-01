Beyoğlu'na İki Yeni Emekli Evi Müjdesi - Son Dakika
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Beyoğlu'na İki Yeni Emekli Evi Müjdesi

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Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinliğinde, Beyoğlu'na ikinci ve üçüncü emekli evlerinin hazır olduğunu duyurdu ve Piripaşadaki emekli evinin en kısa zamanda açılacağını belirtti.

01.10.2024 15:59  Güncelleme: 16:06
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Başkan İnan Güney'den Beyoğlu'na iki yeni emekli evi müjdesi

İSTANBUL - Kasımpaşa Emekli Evi'nde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Bir müjde vereyim; Beyoğlu'nda ikinci ve üçüncü emekli evlerimizin de hazırlığı tamam. En kısa zamanda Piripaşadaki emekli evimizi de açacağız" dedi.

Beyoğlu Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü Kasımpaşa Emekli Evi'nde özel programla kutladı. Kronik Hastalıklar ve Ekran Bağımlılığı konulu seminerin düzenlendiği programda emeklilere sağlıklı beslenme eğitimi de verildi. Emekliler ayrıca sandalye yogası ve taş boyama gibi aktivitelerle de keyifli ve rahatlatıcı anlar yaşadı. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de etkinliğe katılarak emeklilerle bir araya geldi. Emeklilerle yakından ilgilenerek sohbet eden Başkan Güney, taş boyama etkinliğine de katıldı.

"Beyoğlu'nda ikinci ve üçüncü emekli evlerimizin de hazırlığı tamam"

Yaşlılarımıza ve büyüklerimize sadece 1 Ekim'de değil yılın 365 günü sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Başkan İnan Güney, "Bizler, sosyal desteklerle sağlık destekleriyle, Kefken Yaz Kampımızla Beyoğlu'nda elimizden geldiğince yılın 365 günü komşularımızla, büyüklerimizle dayanışma halinde olma gayretindeyiz. Bir müjde vereyim; Beyoğlu'nda ikinci ve üçüncü emekli evlerimizin de hazırlığı tamam. En kısa zamanda Piripaşadaki emekli evimizi de açacağız. Piripaşadaki büyüklerimize, komşularımıza şimdiden hayırlı olsun. Ne zaman ne sıkıntınız varsa Beyoğlu Belediyesi yanınızda. Buralarda doğmuş büyümüş evladınız olarak İnan Güney yanınızda. Bir telefon kadar uzağınızdayız" dedi.

"Hep birlikte çok daha güzel etkinlikler Beyoğlu'nda yapacağız"

Başkan Güney, "Bu Emekli Evi'ni sadece 1 liraya çay içebileceğiniz bir alan olarak görmeyin. Burada geldiğimde birbirinize sohbet ettiğinizi görüyorum, sosyalleştiğinizi görüyorum. Yine burada hocalarımızın sizlerle sağlık alanında yine psikolojik anlamda destekler sunduğunu görüyorum. Yazın açık hava sinemaları yaptık. Hep birlikte çok daha güzel etkinlikler Beyoğlu'nda yapacağız. Benim derdim; yüzü gülen Beyoğlu'nda büyüklerimiz olsun, yüzü gülen emeklilerimiz olsun, ekonomik krizin yükünü biraz olsun onların üzerinden aldığımız emeklilerimiz olsun. Bu iradeyle, bu hevesle çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Beyoğlu\'na İki Yeni Emekli Evi Müjdesi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Beyoğlu'na İki Yeni Emekli Evi Müjdesi - Son Dakika

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