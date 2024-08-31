Beyoğlu'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı konserle kutlandı - Son Dakika
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Genel

Beyoğlu'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı konserle kutlandı

Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de düzenlenen konserlerle 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşandı. Ünlü sanatçı Oğuzhan Koç'un sahne aldığı konserde Beyoğlulular unutulmaz bir zafer kutlaması yaşadı.

31.08.2024 01:10  Güncelleme: 01:14
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Beyoğlu'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı konserle kutlandı

İSTANBUL - 30 Ağustos Zafer Bayramı Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de 'Ortak Gururla Zafer Yolunda' sloganıyla gerçekleştirilen konserlerle kutlandı. Ünlü sanatçı Oğuzhan Koç Hasköy Sahil'de düzenlenen konserde Beyoğlululara unutulmaz bir zafer coşkusu yaşattı.

Beyoğlu Belediyesi, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 102. yıldönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutlamaya hazırlandı. Özgürlüğün, cesaretin ve inancın sembolü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Hasköy Sahil'de adeta bir müzik şöleni gerçekleştirildi. Hasköy Parkı'nda başlayan kutlamalarda ilk önce DJ Emir Can Saltabaş sahne aldı. Yaklaşık bir saat süren olan DJ Performansının ardından ünlü sanatçı Oğuzhan Koç, konserde Beyoğlulularla buluştu. Vatandaşlar Hasköy Sahil'de birbirinden güzel şarkılarla doyasıya eğlenerek zafer coşkusunu hep birlikte yaşadı. Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç'a Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli Belediye Başkanları hediye takdim etti ardından hatıra fotoğrafı çektirdiler.

"Çok güzel görünüyorsunuz Beyoğlu"

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Saygıyla, minnetle anmak istiyorum. Şunlar, sizler bu Cumhuriyet coşkusuna meydanlardan alanlardan güç verdiniz. Bizler Cumhuriyeti, zaferi, sokaklarda, okullarda, alanlarda, meydanlarda daha gür sesle haykırmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet için bedel ödeyenleri hiçbir zaman unutmayacağız kıymetli komşularım. Ben 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyorum. Şanlı bayrağımız Altında birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde daha nice zaferler diliyorum. Hepinize tekrar güç verdiğiniz, coşkunuzu paylaştığınız için teşekkür ediyorum" dedi.

"Zafer Bayramımız kutlu olsun"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat," Beşiktaş Meydanı'ndaydık. 10 binlerce komşumuzla birlikte çok coşkulu bir şekilde aynı bu alanda olduğu gibi Zafer Bayramı'mızı kutladık. Halen orada kutlanmaya devam ediyor. Kısaca bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 15 Mayıs 1919'da yani kurtuluşa giden ilk adımı Şişli'deki evinden çıkmış, Beşiktaş Akaretler'de anne duası almış, Beyoğlu'ndan bandırma vapuruna geçmiştir ve Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. Dolayısıyla zafere giden ilk adımı bu güzergahtan atmıştır. ve biz bu 3 ilçenin belediye başkanı olarak her gün güne başlarken, her gün uyanırken sorumluluklarımızı yerine getirirken bu sorumluluk duygusuyla güne başlıyoruz ve çalışmalarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği ilkeleri, inkılapları, değerleri geleceğe taşımaya devam ediyoruz. Nefes aldığımız sürece de bunları çok coşkulu bir şekilde sizlerle birlikte bu alanlarda kutlamaya devam edeceğiz. Zafer Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.

"Çok güzel görünüyorsunuz Beyoğlu"

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, "Çok güzel görünüyorsunuz Beyoğlu. Zafer Bayramı'nız kutlu olsun. Zafer Bayramı'nız mutlu olsun. Beyoğlu Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Üçümüz beraber üç ilçe kol kola bu aydınlık yarınlar için, bu bayramların daha coşkuyla, daha büyük coşkuyla meydanlarda kutlayacağız. Hepinize çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Beyoğlu'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı konserle kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı konserle kutlandı - Son Dakika
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