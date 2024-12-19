Bilecik'te Sis Görüş Mesafesini 10 Metreye Düşürdü - Son Dakika
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Bilecik'te Sis Görüş Mesafesini 10 Metreye Düşürdü

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Bilecik'te etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.

19.12.2024 12:30
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Sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü

Bilecikliler güne sisle uyanırken, sürücüler zor anlar yaşadı

BİLECİK - Bilecik'te dün gece başlayan ve sabah saatlerinde de tüm kentti etkisi altına alan sis sebebi ile görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Bilecik'te dün gece başlayan sis, kısa sürede etkisini artırarak tüm şehri etkisi altına aldı. Bilecikliler sabah göz gözü görmeyen sis nedeniyle hayrete düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Yer yer 10 metreye kadar düşen görüş mesafesi yüzünden trafik ekipleri yoğun bölgelerde duyarlı oldular.

Hava sıcaklığının 10 derece olduğu kentte özelikle köy yolları ve karayollarında trafikte aksamalar yaşandı. Sürücüler dörtlü flaşörlerini açarak ilerledi.

Bilecik\'te Sis Görüş Mesafesini 10 Metreye Düşürdü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bilecik'te Sis Görüş Mesafesini 10 Metreye Düşürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te Sis Görüş Mesafesini 10 Metreye Düşürdü - Son Dakika
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