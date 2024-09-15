Bingöl'de Sınava Geç Kalan Öğrencilere Polis Desteği

Genel

Sınav yerini karıştıran ve geç kalan öğrencilerin imdadına polis ekipleri yetişti

BİNGÖL - Bingöl'de sınav yerini karıştıranlar veya sınava geç girenler, İl Emniyet Müdürlüğü'nce görevlendirilen ekipler tarafından sınava yetiştirildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de ortaöğretim KPSS girecek olan adaylar saat 10.15 itibariyle sınava girdi. Her sınavda olduğu gibi bu sınavda da gideceği okulu karıştıranlar, geç kalanlar veya kimliğini unutulanlar, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce sınava yetiştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, "KPSS sınavı ile alakalı olarak İlimiz genelinde Asayiş Şube Müdürlüğü Asayiş Resmi Ekipler Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri olarak kimliğini unutan 4 öğrencinin nüfus müdürlüğünden kimliği çıkarttırılarak sınav yerine intikali sağlanmış, Yanlış okula gelen 3 öğrenci refakatimize alınarak sınava gireceği olan okullara intikal ettirilmiş, Sınav yerine geç kalan 3 öğrencinin sınav yerlerine intikalleri sağlanmış, Toplamda 10 öğrencimizin sınava sorunsuz girmeleri sağlanmıştır" denildi.