Binlerce Martı çalışanı ve sürücüsü şehitleri anmak için toplandı

İSTANBUL - Martı çalışanları ve sürücüleri Yenikapı'da şehitleri anmak için bir araya geldi.

Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem'in sosyal medyadan yaptığı çağrı karşılık buldu. 2 bin araç ve 10 bine yakın kişi şehitleri anmak ve terörü lanetlemek için Yenikapı'da toplandı.

14 Ocak Pazar günü yapılması planlanan Martı TAG festivali, Pençe-Kilit operasyon bölgesinden gelen şehit haberleri üzerine ertelendi. Bunun üzerine Oğuz Alper Öktem, Martı ailesi ve sürücülerini şehitleri anmak için Yenikapı'da buluşmaya davet etti. Binlerce vatandaş çağrı üzerine Yenikapı'ya akın etti. Toplanan kalabalık PKK terör örgütünü lanetlerken 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. Vatandaşlar araçlara Türk bayrakları astı, anma gösterisi sırasında duygulu anlar yaşandığı gözlendi.

Toplanma alanında açıklamalarda bulunan Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, "Bugün festival programımız vardı, gelen şehit haberleri üzerine iptal ettik. Şehitlerimizi anmak üzere Martı ailesini Yenikapı'ya davet ettik. Dün akşam saatlerinde burada toplanmak üzere davette bulundum. Milletimizin teveccühü çok büyük oldu. Tahminimizden çok daha büyük kalabalık var. Milletimizin zor günlerde bir arada bulunuyor olması çok önemli. Türkiye bölünmez, milletimizin farkındalık göstermesi çok güzel bir şey" dedi.