Bir Umut: Kayıp Alzheimer Hastası Anne Erzurum'da Aranıyor - Son Dakika
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Genel

Bir Umut: Kayıp Alzheimer Hastası Anne Erzurum'da Aranıyor

Emine Yıldırım, yaklaşık 1 ay önce evden çıkarak kayboldu. Oğlu Taner Yıldırım, annesini bulabilmek için İzmit'ten bin 130 kilometre uzakta Erzurum'da arama çalışmalarına devam ediyor. Alzheimer hastası olan Emine Yıldırım'ın sürekli olarak 'Beni Erzurum'a götürün' demesi üzerine Taner Yıldırım, umutla Erzurum'a gelerek kayıp afişlerini asıyor ve insanlara soruyor. Güvenlik güçleri de arama çalışmalarına destek veriyor.

26.07.2024 00:31
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Her yerde "bir umut" annesini arıyor

ERZURUM - Emine Yıldırım, yaklaşık 1 ay önce evden çıkarak kayıplara karıştı. Oğlu Taner Yıldırım, bir umut diye kaybolduğu İzmit'ten bin 130 kilometre uzakta annesini arıyor.

Taner Yıldırım, Alzheimer hastası olan annesi Emine Yıldırım'ı yaklaşık 1 aydır kaybolduğu Kocaeli İzmit ilçesi ve çevre yerleşim yerlerinden sokak sokak aradı. Ancak annesinden en ufak bir iz bulamadı. Polis de henüz bu anlamda bir ize rastlamadı. Taner Yıldırım, annesinin kendisine sıkça "Beni Erzurum'a götürün. Orada hayvanlarım ve tarlalarım var. Onları görmem lazım" demesinden yola çıkarak ve "bir umut" diye Erzurum'a geldi. Önce annesinin yaklaşık 50 yıl önce göçerek İzmit'e geldiği Erzurum Hınıs ilçesine gitti. Buradan da bir şey sonuç alamayınca, bu kez Erzurum kent merkezine gelen ve elindeki afişlerle annesini arayan Taner Yıldırım, "Buralara kadar geleceğini sanmıyorum. Ama çaresiz ve söylediği bir sözden yola çıkarak buralara kadar geldim. Onu çok seviyorum. Erzurum'u karış karış geziyorum ve kayıp afişini uygun yerlere asıyorum, insanlara soruyorum. Onu bir önce bulmak ya da haber almak istiyorum. Güvenlik güçlerimizde her yerde arıyor. Haberi ya da bilgisi olanlardan Allah rızası için yardım istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bir Umut: Kayıp Alzheimer Hastası Anne Erzurum'da Aranıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bir Umut: Kayıp Alzheimer Hastası Anne Erzurum'da Aranıyor - Son Dakika
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