Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkili

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Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

BOLU - Türkiye'nin önemli geçiş noktalarından biri olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oluyor. Yağış sebebiyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı.

Bolu'da 2 gündür aralıklarla yağan kar yağışı etkisini sürdürüyor. D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkisini artırdı. D-100'ün Bolu Dağı kesimi ve Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde zaman zaman sis sebebiyle görüş mesafesi düşüyor. Karayolları ekipleri ise bölgede tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışın Hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.