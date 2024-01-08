 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bozüyük'te Metristepe Zaferi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Bozüyük'te Metristepe Zaferi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü düzenlendi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Arama Kurtarma Derneği'nin önderliğinde ve Bozüyük Belediyesi'nin katkıları ile gerçekleşen Birinci İnönü Zaferi'nin 103 'ncü yılı etkinlikleri kapsamında '16. Geleneksel Metristepe Zaferi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü' düzenlendi. Yürüyüşe Bozüyük Kakmakamı Adem Öztürk, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bozüyük\'te Metristepe Zaferi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü düzenlendi
08.01.2024 - 00:43,
Abone Ol

(BİLECİK)-TOPLU Bozüyük'te Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşünün 16'ıncısı yapıldı

BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Arama Kurtarma Derneği'nin önderliğinde ve Bozüyük Belediyesi'nin katkıları ile gerçekleşen Birinci İnönü Zaferi'nin 103 'ncü yılı etkinlikleri kapsamında "16. Geleneksel Metristepe Zaferi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü" düzenlendi.

İlk kez 2008 yılında başlatılan ve ve bu yıl 16'ıncısı düzenlenen "Geleneksel Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü" programına Bozüyük Kakmakamı Adem Öztürk, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları, Ali Şahinoğlu ve Mahmut Fındık, AKUT ekipleri, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Alper Soner Serin, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Şubaşı, Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Nanedere mevkisinde bir araya gelen grup, 8 kilometrelik zorlu mesafeyi 2 saatte katederek Metristepe'ye ulaştı. Burada belediye tarafından sıcak çorba, kuruyemiş ve su ikram edildi.

Gazetecilere açıklama yapan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu; "Kurtuluş mücadelesinin düzenli ordularla yapılmış ilk zaferleridir. Bir takım kesimlerin söylediği gibi Yunanlıların keşif harekatı veya bizim keşif harekatı değildir. Yüzlerce insanımızın şehit verdiğimiz ve yunana ilk kez Anadolu'da geçemezsin dediğimiz yer İnönü zaferlerin olduğu yerdir. İnönü zaferlerinin cephe hattı Bozüyük'tür. Bozüyük'ün İntikam Tepesi, Kanlı Sırt, Poyra, Akpınar ve bulunduğumuz Metristepe tüm cephe hatlarını oluşturmuştur. Atalarımızın kanlarıyla sulandığı bu topraklarda Cumhuriyetimizin yüz yıllarca devamı için kuşaktan kuşağa bugünleri böyle yürüyüşler ve kutlamalarla anacağız. O zaman Türk Ordusu askerlerimiz kiminin çorabı yok, kimi çarıklı çarıksız Yunanlılarla bu kış şartlarında savaşmışlar. Biz bu korunaklı giysilerimizle, 8 kilometrelik bir yürüyüşü yapmamız çok kolay bir şey. Onların ruhları şad olsun" dedi.

Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tugay Yılmazberk yaptığı açıklamada; " Milletimizin makus tarihinin değiştiği yerdeyiz. Tüm ekibimizle halkımızla, Belediye Başkanımızın organizasyonu eşliğinde burada yer aldık. Şehitlerimizi andık, halkımızla birlikte yürüdük. Bu yürüyüşü düzenleyen Bozüyük ekibimize, Bozüyük Belediyesine ve halkımıza teşekkür ederim" dedi. Şehitler anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program, dua edilmesi ve Metristepe Zafer Anıtı önünde fotoğraf çektirilmesiyle tamamlandı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bilecik, Bozüyük, İnönü, Etkinlik, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Bozüyük'te Metristepe Zaferi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika


00:51
MasterChef All Star'ın şampiyonu Esra Tokelli oldu MasterChef All Star'ın şampiyonu Esra Tokelli oldu
23:13
Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu
23:11
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile toplantı yaptı Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile toplantı yaptı
23:03
Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti
22:39
İsrail polisi, Kudüs'te 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu vurarak öldürdü İsrail polisi, Kudüs'te 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu vurarak öldürdü
22:39
Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni raydan çıktı Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni raydan çıktı
22:34
Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var
21:52
Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar

Son Dakika
00:51 MasterChef All Star'ın şampiyonu Esra Tokelli oldu
23:11 Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile toplantı yaptı
23:13 Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu
23:03 Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti
22:39 İsrail polisi, Kudüs'te 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu vurarak öldürdü
22:39 Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni raydan çıktı
22:34 Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var
21:52 Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar
21:08 DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye tepki: Bize salon vermeyene, yok sayana oy vermeyiz
20:52 Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u rahat geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 01:25:10. #1.12#
SON DAKİKA: Bozüyük'te Metristepe Zaferi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement