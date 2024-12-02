Bünyan Belediye Başkanı Metin, Yanma Olayındaki Aileye Destek Verdi - Son Dakika
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Genel

Bünyan Belediye Başkanı Metin, Yanma Olayındaki Aileye Destek Verdi

Bünyan Belediye Başkanı Metin, Yanma Olayındaki Aileye Destek Verdi

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde fırında yanan 16 yaşındaki B.Ç.'ye, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin tam destek sağladı. Olayın ardından aileyle sürekli iletişimde olan Metin, tedavi sürecinin devamı için gerekli adımları atacaklarını belirtti.

02.12.2024 22:05  Güncelleme: 22:10
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Fırında yanan çocuğa Başkan Metin'den tam destek

KAYSERİ - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde iddiaya göre arkadaşları tarafından fırına kitlenerek yanan 16 yaşındaki B.Ç.'ye Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin'den tam destek geldi.

Olayın meydana geldiği andan itibaren ailenin yanında olan Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin tedavinin daha geniş kapsamlı devamı için B.Ç.'nin GATA' ya gönderilmesi konusunda aile ile görüştü. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ile MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a teşekkürlerini ileten Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, yaşanılan süreç boyunca desteklerini esirgemediklerini belirti.

Ayrıca AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler'in aile ile telefon görüşmesi gerçekleştirdikten sonra aile ile yakından ilgilendiğini belirterek tedavi sürecinin GATA' da devam etmesi konusunda Başkan Selahattin Metin'e destek verdiğini iletti. Tedavisi son bulana kadar B.Ç. ve ailesinin yanında duracaklarını belirten Başkan Selahattin Metin, "Yaşanılan bu olay ile ilgili yalan yanlış yapılan haberlere karşı vatandaşlarımızı bilgilendirmek istedik. Biz evladımız ve ailemizin en başından beri yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Ayrıca olaya anında müdahale eden Bünyan Devlet Hastanesi Acil Servis Hekimleri, personelleri ve Bünyan Devlet Hastanesi Başhekimi Nuri Çakır'a ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bünyan Belediye Başkanı Metin, Yanma Olayındaki Aileye Destek Verdi - Son Dakika

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