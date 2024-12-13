Bursa Adliyede Silahlı Saldırı

Bakan Memişoğlu: "Adliyedeki silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 jandarmamız ağır yaralandı"
BURSA Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bursa Valiliği'nde adliye saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, "Adliyedeki silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 jandarmamız ağır yaralandı" dedi.
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