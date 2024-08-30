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Bursa'da 30 Ağustos coşkusu: Binlerce kişi fener alayında buluştu, Nilüfer'i dinledi

Büyükşehir Belediyesi tarafından "Zafer hepimizin" mottosuyla düzenlediği fener alayı ve konser etkinliğine binlerce Bursalı katıldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'den Atatürk Stadyumu'na tribün müjdesi

Başkan Bozbey:

"Milli bayramları ne kadar özlemişsiniz. İşte Bursa bu"

"Bu topraklarda hür ve tam bağımsız olarak yaşamamızı 30 Ağustos Zaferi'ne borçlu olduğumuzu bilmek vatandaşlık sorumluluğudur. Bağımsızlık bir milletin en yüce değeridir"

Atatürk Stadyumu Meydanı'nı dolduran binlerce Bursalı Nilüfer konseri ile coştular

BURSA - Bursa'da binlerce kişi 30 Ağustos Zaferi'nin yıldönümünde fener alayında buluştu, Nilüfer konseri ile coştu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Tarihi Belediye binasından Atatürk Stadyumu Meydanı'na kadar ellerinde meşale ve Türk Bayrağı taşıyan binlerce Bursalı ile yürürken, Atatürk Stadyumu Meydanı'na da şampiyonluğun hatırası için tribün müjdesi verdi. Başkan Bozbey, "Bu topraklarda hür ve tam bağımsız olarak yaşamamızı 30 Ağustos Zaferi'ne borçlu olduğumuzu bilmek vatandaşlık sorumluluğudur. Bağımsızlık bir milletin en yüce değeridir" dedi.

Heykel'deki tarihi belediye binası önünde başlayan yürüyüşe CHP Bursa Milletvekilleri Hasan Öztürk, Orhan Sarıbal, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP İl Başkanı, yöneticiler, partililer ve binlerce Bursalı katıldı. Çakırhamam ve Altıparmak Caddesi'ni takip eden fener alayı Atatürk Stadyumu Meydanı'na geldi.

Burada eşi Seden Bozbey ile sahneye çıkan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey vatandaşları selamladı.

Başkan Bozbey, Bursalıların milli bayramları özlediğini ve bundan sonra daha da coşkulu kutlamalar yapacaklarını ifade ederek, "Atatürk Stadyumu Meydanı'na hoşgeldiniz. Gençler, çocuklar, Bursa gülümsüyor ya o bize yeter. Böylesine güzel bir günde, bu zafer gününde benim de size bir müjdem var. Evet burada ne vardı. Atamızın ismini taşıyan bu stadyumda şampiyonluk gibi nice başarılara ev sahipliği yapan tribünü anılarımızı yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmak için şurada yeniden inşa edeceğiz. Çünkü bu statta bizim anılarımız var. 40 merdivenlerde az mı maç seyrettik. Tepeden kahveden az mı maç seyrettik. İşte bu anılarımızı gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğumuz var. Şampiyonluk hikayemiz buradadır. Bursaspor inşallah hak ettiği yere gelecek" dedi

"Bursalılar, ya istiklal ya ölüm" diyen atamızın önderliğinde Türk Milleti 102 yıl önce bugün bir destan yazarak bağımsızlığını tüm dünyaya duyurmuş, ilan etmiştir." diyen Başkan Bozbey sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeni bir umudun kıvılcımı yanıyordu. Göklerden kara bulutlar çekilmiş yerini özgürlüğün ışığına bırakmıştı. Atamız işgalden kurtuluşun ışığını yakmış, Anadolu'yu zaferle kucaklamıştı. Bugün büyük zaferi kutladığımız 30 Ağustos Türk Milleti'nin karanlık günleri geride bırakıp aydınlık bir geleceğe adım attığı bir gündür bugün. Bursalılar başkomutanımız Atatürk'ün liderliğinde kahraman ordumuzun ve fedakar milletimizin inancıyla kazanmış olduğumuz bu zafer sadece asgari bir zafer değil. Aynı zamanda bir ulusun yeniden doğuşunun ifadesidir. 30 Ağustos ayrıca milletimizin özgürlük ve bağımsızlık yolundaki inanç, irade ve kararlılığını tüm dünyaya gösterdiği, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolun mihenk taşıdır. Bir zamanlar bu kentte 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın halkın genelini ilgilendirmediğini, daha da ileriye giderek Ormancılık Günü'nden farklı olmadığını söyleyenler oldu. Biliyorsunuz. 30 Ağustos Zaferi'nin karşısında olanlar, sahiplenmeyenler, değerini bilmeyenler 30 Ağustos'un anlamını kavrayamazlar. 30 Ağustos özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın temel taşıdır. Şunu bir kez daha belirtmek isterim ki, bu topraklarda hür ve tam bağımsız olarak yaşamamızı 30 Ağustos Zafer'ine borçlu olduğumuzu bilmek vatandaşlık sorumluluğudur. Bağımsızlık bir milletin en yüce değeridir. Özgürlük ise onun en kıymetli hazinesidir. Cumhuriyet kazanımlarına sahip çıkmak onları yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin en kutsalıdır. Onun için 30 Ağustos bu denli önemlidir. 30 Ağustos hepimizin bayramıdır. Özgürlüğümüzün zaferidir. Bu zafer yeniden doğuşun zaferidir. Ülkemizin geleceğini inşa eden tüm milletimizin zaferidir. 30 Ağustos hepimizin zaferidir. Ülkemizin bağımsızlık mücadelesinde önemli rol oynayan Bursa'da bugün Cumhuriyetin tüm kazanımlarının coşkuyla kutlandığını görüyoruz. Teşekkürler Bursa. Tüm bu değerlerimizin ışığını kentimizin tamamına yansıtmak elbette bizim en büyük sorumluluğumuzdur."

102 yıldır yaşanan coşkunun asla sönmeyeceğini kaydeden Başkan Bozbey, "Bu konuda azimle ve kararlılıkla çalıştığımızı bilmelisiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarımızın milletimizin kalbinde yaktığı bağımsızlık ateşi aynı kararlılık ve inançla yanmaya devam ediyor. Atamızın demokratik, laik ve sosyal devlet ülküsünü savunacak Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatacağız. Bugün burada, bu coşku harika. Bursa'nın 102 yıldır taşıdığı ruhun asla sönmeyeceğini bu coşku gösteriyor. Bursa'mızın zafer dolu yüreği bugün hep birlikte atıyor. Çünkü zafer, zafer benimdir diyebilenindir. Zafer hepimizindir. Tarihimizin dönüm noktası olan bugünde başta ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, Anadolu'yu bize yurt olarak kazandıran tüm kahramanlarımızı, gazi ve şehitlerimizi rahmet, minnet, şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.