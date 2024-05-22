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Bursa'da başıboş atlar ve göçebe çadırları toplandı

Zabıta başıboş atlara ve göçebe çadırlara göz açtırmıyor

BURSA - Bursa'da vatandaşların şikayeti üzerine harekete geçen Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri, boş arsalara kurulan göçebe çadırlarını ve başıboş atları topladı.

Bursa'da göçebe vatandaşların boş arsalara yerleşerek çevreye rahatsızlık verdikleri iddiasıyla yoğun şikayetler alan Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, polis eşliğinde ahır ve çadırlara müdahale etti. Zabıta ekipleri, polis ekipleriyle birlikte gittikleri Yunuseli Mahalle Neşet Ertaş Cadde ve 8. Okul cadde arasında boş arsa üzerindeki at barakalarını yıkılarak 2 adet atı da Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne teslim etti. Ayrıca Güneştepe Mahallesi Kamelya Cadde, Yunuseli Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ve 427. sokak arasında bulunan göçer vatandaşlara ait çadırlar polisler eşliğinde kaldırıldı.

Yapılan çalışmalarda bir sorun yaşanmazken, belediye ekipleri vatandaşlar gelecek talep ve önerilere her zaman açık olduklarını ifade etti.