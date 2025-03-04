Bursa'da Tophane Surları Önündeki Binalar Yıkılmaya Başladı

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Tophane Surları'nın önündeki son binalar da yıkılıyor

BURSA - Bursa'da Çakırhamam Temiz Cadde üzerinde tarihi surların önünde inşa edilen 5 binanın yıkımı başladı.

Geçtiğimiz yıllarda Kavaklı Mahallesi'nde meydana gelen toprak kayması sonucu zarar gören riskli yapıları kamulaştıran Osmangazi Belediyesi, tarihi surları ortaya çıkartan projenin ilk etabı olan "Sur Üstü Meydanı Düzenleme" projesinin ilk taşlarını 2023 yılında döşedi. Temiz Cadde üzerinde alkollü ve alkolsüz restoran, otel ve medikal malzemesi satan işyerlerinin bulunduğu 5 bina sabah saatlerinde çevik kuvvet eşliğinde Osmangazi Belediyesi ekipleri tarafından boşaltıldı. Surlar altındaki binaların yıkımına kepçeler eşliğinde başlandı. Birkaç gün sürecek yıkım tamamlandığında tarihi surların çevresi tamamıyla gün yüzüne çıkacak.