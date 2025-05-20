Bursa'da Toplu Ulaşımda Grev Sona Erdi: BURULAŞ ile Sendika Anlaştı - Son Dakika
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Bursa'da Toplu Ulaşımda Grev Sona Erdi: BURULAŞ ile Sendika Anlaştı

Bursa'da BURULAŞ ile Demiryol-İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı. Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, anlaşmanın sağlandığını duyurarak tüm çalışanlara teşekkür etti.

20.05.2025 19:41
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Bursa'da toplu ulaşımdaki grev sona erdi

BURULAŞ ile Demiryol-İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BURULAŞ ile Demiryol-İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandığını açıkladı.

BURULAŞ ile Demiryol-İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesinde mutlu sona ulaşıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gün boyunca devam eden görüşmelerin sonucunda sendika ile BURULAŞ arasında anlaşmaya varıldığına açıklayan Başkan Mustafa Bozbey, Demiryol-İş Sendikası Başkanı Cemal Yaman'a, Demiryol-İş Sendikası Adapazarı Şube Sekreteri Hilmi Gültekin'e, TÜRK-İŞ 8. Bölge Başkanı Ruhi Biçer'e Sodem-Sen Genel Sekreteri Cahit Korkmaz'a ve katkısı bulunan herkese teşekkür etti.

"Bu saat itibariyle anlaşmaya varılmıştır"

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 13 bin 800 civarında çalışanı bulunduğunu ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, her bir çalışanın kendileri için kıymetli olduğunu dile getirdi. Tüm Büyükşehir Belediye çalışanlarıyla birlikte Bursalıların gülümsemesi için hizmet etmeye devam edeceklerini anlatan Başkan Bozbey, "Çalışma arkadaşlarımızın her birine tek tek teşekkür ediyorum. BURULAŞ'ta görev yapan arkadaşlarımıza yapmış oldukları hizmetlerden ve bundan sonra yapacakları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bütün Bursalıları bir yerden bir yere güvenli bir şekilde götürüyorlar. Yapmış oldukları hizmetlerle de Bursalılar hem nefes alıyor hem de yaptıkları hizmetler dolayı bizler de mutluluk duyuyoruz. Belki bir anlaşmazlık oldu. Ama demokrasinin gereği bunlar yaşanabilir. Bu saat itibariyle bir anlaşmaya varılmıştır. Her iki taraf için ve çalışanlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bundan sonra hep birlikte gülümseten hizmetleri vermeye devam edeceğiz. Netice itibariyle Bursalı da nefes almış oldu. Tüm çalışanlarımızın en iyi yaşam standartlarına sahip olmasını istiyoruz. Gönlümüzden bu geçiyor. Hayırlı olsun" dedi.

Demiryol-İş Sendikası Adapazarı Şube Sekreteri Hilmi Gültekin, 11. dönem toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya vardıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Katkılarından dolayı başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e, BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli'ye ve katkı sunanlara teşekkür eden Gültekin, "Uzun ve sıkıntılı bir süreç yaşadık. Belediyenin de içerisinde bulunduğu sıkıntılı durumları biliyoruz. Ama çalışanlarımızın da sıkıntılı durumları var. Geçimle ilgili sıkıntıları var. Bunları anlatmaya çalıştık. İş zorlukları vardı. Bunları anlatma çalıştık. Sonuç itibariyle bir noktaya geldik. Toplu iş sözleşmesinin tüm çalışanlara hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey, BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, Demiryol-İş Sendikası Adapazarı Şube Sekreteri Hilmi Gültekin, Sodem-Sen Genel Sekreteri Cahit Korkmaz, Sodem-Sen hukuk Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Başterzi, Adapazarı Şube Mali Sekreteri Özkan Çakıroğlu, Şirket İnsan Kaynakları Müdürü Elif Şenol, Sodem-Sen TİS uzmanları Pamir Başer ve Ahmet Yavuz Şentürk, iş yeri temsilcileri Ferit Akkoyun, Ayhan Ceylan ve Murat Çakır arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bursa'da Toplu Ulaşımda Grev Sona Erdi: BURULAŞ ile Sendika Anlaştı - Son Dakika

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