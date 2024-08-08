Bursa Göl ve Göletlerine 3 Milyon 350 Bin Yavru Sazan Bırakıldı - Son Dakika
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Genel

Bursa Göl ve Göletlerine 3 Milyon 350 Bin Yavru Sazan Bırakıldı

Bursa İl Tarım Müdürlüğü tarafından Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İpsala Su Ürünleri Üretim tesislerinde üretilen yavru sazanlar, Bursa genelindeki göl ve göletlere bırakıldı. Toplamda 3 milyon 350 bin adet yavru sazanın bırakıldığı proje ile balık popülasyonunun sürdürülebilirliği hedefleniyor.

08.08.2024 21:24
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Bursa göl ve göletlerine 3 milyon 350 bin yavru sazan bırakıldı

BURSA - Bursa İl Tarım Müdürlüğü organizasyonu ile Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İpsala Su Ürünleri Üretim tesislerinde üretilen yavru sazanlar Bursa genelindeki göl ve göletlere bırakıldı.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri balık popülasyonunun devam etmesi amacı ile Bursa'da İznik Gölü, Gölyazı ile birlikte diğer göller, baraj gölleri ve göletlere toplam 3 milyon 350 bin adet yavru sazan bıraktı. İpsala Su Ürünleri Üretim Tesislerinde üretimi gerçekleştirilen milyonlarca yavru sazan göllere bırakıldı.

3 milyon 350 bin yavru sazan özel araçlar üzerindeki tankerlerle Bursa'ya getirildi. Yavru sazanlar Gölyazı, İznik Gölü, baraj gölleri ile diğer göl ve göletlere bırakıldı. Proje kapsamında İznik Gölüne ise 2 milyon adet yavru sazan bırakıldı. Edirne İl Tarım Müdürlüğü ekipleri Orhangazi'ye getirilen yavru sazanları İznik Gölü'nün Orhangazi yakasından suya bıraktı. Yetkililer üretimi tamamlanan 3 milyon 350 bin adet yavru sazanın Bursa bölgesinde belirlenen tam 41 noktaya bırakıldığını belirterek, 2 yıllık süre sonunda balıkların tutulma seviyesine geleceğini bu sayede göl ve göletlerdeki balık popülasyonunun sürdürülebilir olmasını sağlayacaklarını ifade ettiler. Balıkların suya bırakıldığı alanda yetkililerle buluşan Orhangazi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zelkif Bektaş, İznik Gölü'nde 20 yıl öncesine kadar yaşayan balığın dörtte bir seviyesinde balık olduğunu belirterek, ancak buna rağmen iznik gölünde halen balıkçılık devam ediyor. İl Tarım Müdürlüğü personelimize teşekkür ediyorum dedi. Bektaş balıkların 2 yıl süre ile yetişeceğini ve daha sonra tutulabileceğini de belirterek, vatandaşları bilinçsiz balık avlanma konusunda da uyardı.

Kaynak: İHA

İpsala, Edirne, Bursa, Genel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Bursa Göl ve Göletlerine 3 Milyon 350 Bin Yavru Sazan Bırakıldı - Son Dakika

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