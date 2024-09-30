Bursa Terzi Odası 73. Yılını Kutladı - Son Dakika
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Bursa Terzi Odası 73. Yılını Kutladı

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Bursa Terzi Kumaşçı ve Konfeksiyoncular Odası, kuruluşunun 73. yılını esnaf oda başkanlarıyla kutladı.

30.09.2024 16:33
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Bursa Terzi Kumaşçı ve Konfeksiyoncular Odası 73. yılını kutladı

BURSA - Bursa Terzi Kumaşçı Konfeksiyon İmalat ve Satıcıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası kuruluşunun 73. yıldönümünü Türkiye'nin birçok noktasından katılan oda başkanları ile birlikte kutladı.

Bursa Terzi Kumaşçı Konfeksiyon İmalat ve Satıcıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası kuruluşunun 73. yılına özel organizasyon düzenledi. Türkiye'nin 4 bir yanından esnaf odaları başkanlarının katılımıyla Bursa'nın tarihi ve turistik noktalarına gezi düzenlendi. Gezi programının ardından bir otelde bir araya gelen başkanlar, düzenledikleri toplantıda sektörün sorunlarını ele aldı. Toplantının ardından konuklar Bursa Terzi Kumaşçı Konfeksiyon İmalat ve Satıcıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 73. kuruluş yıldönümü anısına akşam yemeği ve gala gecesi ile program sonlandı.

Türkiye'nin birçok noktasından oda başkanı Bursa'ya geldi

Program öncesi açıklamalardan bulunan Bursa Terzi Kumaşçı ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Naci Camfener, " Odamızın kuruluş tarihi 1952 ve bugün tam 73 yıl oldu. Biz de yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte hazırladığımız organizasyonla Türkiye'nin 4 bir yanından gelen oda başkanlarımızla güzel bir Bursa turu yaptık. 1993 yılından itibaren yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla odamızın misyonu, vizyonunu daha da ileriye taşımak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Üyelerimizle irtibatlarımız son derece güzel. Yönetim kurulumuz, personelimizle odamızı sevgi ve saygı çerçevesi içerisinde bu günlere kadar getirdik. Ben ve benden sonraki gelecek kişilerle odamızı daha iyiye gitmesini dilerim" dedi.

"Halkımızdan kumaş alarak kıyafetlerini terzilerde diktirmelerini istiyoruz"

Vatandaşlara çağrıda bulunan İstanbul Tuhafiye Manifaturacı ve Hazır Giyim Esnaf Odası Başkanı Tahir Özer, "Bursa Terzi Kumaşçı ve Konfeksiyoncular Odası'nın kuruluş yıldönümü nedeniyle buradayım. Hem arkadaşlarımızla birlikte olmak hem de sorunlarımızı tartışmak için bir araya geldik. Bu güzel günün Bursa halkına ve esnafına örnek ve hayırlı olmasını dilerim. Bizler genç, yaşlı, kadın, erkek ayırmaksızın vatandaşların kumaş alarak kıyafetlerini terzilerde diktirmelerini istiyoruz. Bu hem terzi esnafının bütçesine katkı sağlayacaktır hem de tasarruf yapılarak kendi bütçelerine katkı sağlayacaktır. Bu ekonominin çarkı gibidir. Halkımızdan bunu bekliyorum" şeklinde konuştu.

Bursa Terzi Odası 73. Yılını Kutladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bursa Terzi Odası 73. Yılını Kutladı - Son Dakika

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