Bursalılar ve İş Adamları Tarihi Abdal Meydanı'nda Sahurda Buluştu - Son Dakika
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Bursalılar ve İş Adamları Tarihi Abdal Meydanı'nda Sahurda Buluştu

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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen sahur programında iş adamları ve vatandaşlar bir araya geldi. İbrahim Burkay ve diğer yetkililer, Bursa'nın geleneksel lezzetleri eşliğinde sahur yaptı.

26.03.2025 07:38  Güncelleme: 07:50
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İş adamları ve Bursalılar sahurda buluştu

BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde tarihi Abdal Meydanı'nda iş adamları ve vatandaşlar birlikte sahur yaptı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, tarihi Abdal Meydanı'nda düzenlenen sahur programında iş adamları ve vatandaşlarla birlikte sahur yaptı. Programa, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın yanı sıra Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO yönetim kurulu ve üyeleri katıldı. Önlük giyerek fırın tezgahına geçen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan vatandaşlara simit ve tahanlı pide dağıttı. Bursa'nın geleneksel lezzeti tahanlı, simit ve çay eşliğinde iş adamları ve vatandaşlarla birlikte sahur yapan Burkay, yanına gelen öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Bursa'nın ülkenin finansal rasyolarında hep ilk üçte olduğunu belirten Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Bursa'nın tarihten gelen Ramazan ayının maneviyatı ve bereketine uygun sahur ile iftarlar oluyor. Bu akşam da hem iş dünyası hem de Bursalılarla birlikte tarihi Abdal Meydanı'nda Bursa'ya özgü tahanlı pide, cevizli lokum ve simit ile sahur yaptık. Ramazan'ın getirdiği bu manevi iklimle birlikte Bursa'da ülke ekonomisini ciddi anlamda ileriye taşıyacak birçok projeyi de götürüyoruz. Bursa, özellikle ülkemizin finansal rasyolarında hep ilk üçte olan bir şehir. Bizlerin en önemli görevlerinden bir tanesi bunun sürdürülebilir kılmak. Kentimizin siyaseti, bürokrasi ve iş dünyasıyla beraber hareket ederek ortak aklın ortaya koyduğu vizyon ve projelerle bunu sürdürülebilir kılmaya çalışıyoruz." dedi.

Ramazan'ı Abdal Meydanı'nda yaşamanın Bursalılar için bir klasik haline geldiğini söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Ramazan'ın neşesini iftardan sahura kadar her hemşerimiz hissediyor. Burası her gün iftar ve imsak arasında cıvıl cıvıl oluyor. Biz de bugün iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldik. Sahurun bereketini paylaştık. Yaptıkları yatırımlarıyla Bursa'ya değer katan tüm iş adamlarımıza teşekkür ediyorum. Onlara bol bereketli kazançlar diliyorum.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ise, "Güzel bir akşamdı, iş dünyası ile bir araya geldik. Sahur güzelliğini bütün hemşehrilerimizi ve çevredeki illerdeki vatandaşlarımızı davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bursalılar ve İş Adamları Tarihi Abdal Meydanı'nda Sahurda Buluştu - Son Dakika

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