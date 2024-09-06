Büyük Taarruz Kutlamalarına 30 Bin Katılım - Son Dakika
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Büyük Taarruz Kutlamalarına 30 Bin Katılım

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Bu yıl 102'nci yıl dönümü gerçekleştirilen Büyük Taarruz kutlama programına yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı belirtildi. Şuhut ilçesinde 26 Ağustos gecesi başlayan etkinliklere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'ta katıldı. Etkinliklere özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

06.09.2024 13:37
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Büyük Taarruz kutlamalarına bu yıl 30 bin kişi katıldı

AFYONKARAHİSAR - Bu yıl 102'nci yıl dönümü gerçekleştirilen Büyük Taarruz kutlama programına yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı belirtildi.

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda Büyük Taarruz törenleri coşku içerisinde geçti. Şuhut ilçesinde 26 Ağustos gecesi başlayan etkinliklere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'ta katıldı. Afyonkarahisar Valiliği koordinesinde yapılan kutlama programı dolu dolu geçerken, etkinliklere özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdikleri gözlendi.

Şuhut Zafer Yolu'ndan başlayan yürüyüşle katılımcılar yaklaşık 16 kilometre yürüyerek Büyük Taarruz'un emrinin verildiği Kocatepe'ye ulaştılar. Türkiye'nin birçok kentinden katılımın sağlandığı etkinliklere ayrıca sivil toplum kuruluşları da büyük ilgi gösterdi.

Büyük Taarruz Kutlamalarına 30 Bin Katılım
Kaynak: İHA

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