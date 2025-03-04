Büyükçekmece'de 140 Riskli Konutun Dönüşüm Çalışmaları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Büyükçekmece'de 140 Riskli Konutun Dönüşüm Çalışmaları Başladı

İstanbul Büyükçekmece'de, deprem haftasında yıkılma riski taşıyan 140 konut için kentsel dönüşüm çalışmaları başladı. Başkan Dr. Hasan Akgün, yıkım ve dönüşüm süreçlerini yerinde inceleyerek, sağlam olmayan yapıların yenileneceğini belirtti.

04.03.2025 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deprem haftasında Büyükçekmece'de riskli 140 konutun dönüşümü başladı

İSTANBUL - İstanbul Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ederken, deprem haftasında 3 ayrı mahallede, yıkılma riski taşıyan 140 konutun kentsel dönüşüm çalışmasına başlandı.

Büyükçekmece İlçesi'nde Büyükçekmece Belediyesi'nin katkılarıyla depremde yıkılma riski taşıyan eski ve hasarlı binaların kentsel dönüşüm çalışmalarına bugünde devam edildi. Ekinoba, Muratçeşme ve Atatürk Mahallelerinde toplamda 140 konutun yıkım ve kentsel dönüşüm çalışmasına bugün başlanıldığı öğrenildi. Ekinoba Mahallesi'de bulunan 5 blok, 102 bağımsız bölümden oluşan 1988 yılı yapımı 37 yıllık binaların kentsel dönüşüm çalışmasına Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'de katılarak yerinde inceledi. Başkan Akgün yıkım çalışmaları ile ilgili yıkım ekibinden de bilgiler aldı.

1-7 Mart tarihleri arasının deprem haftası olmasına vurguda bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Deprem konuşuyoruz. Arkamızda Büyükçekmece'de yapılan yüksek katlı binalardan birkaç bloğu yıkılıyor. Bunlar 1980'li yıllarda Batıköy projesi çerçevesinde yapılmış toplu konutların bir kısmı. Genel olarak çok sağlam zemindir ama bazı konutlar ömürlerini tamamlanmış. Şimdi ilk kez Büyükçekmece'de 4-5 kat üzerinde yapı yıkıyoruz. Bu binalar depremde ayakta kalmazdı. Yapılan tetkikler sonucu yıkılma riski çıktı. Biz yılmadan yorulmadan olası büyük depreme dayanamayacak yapıları yıkıma, yenilemeye devam ediyoruz. Büyükçekmece'de bugüne kadar 55 bin üzerinde yapı, konut bağımsız bölüm yenilendi. Bunların büyük kısmı ada bazında olmuştur. Ada bazında olması şehrin otopark peyzaj sorununu çözüyorsunuz. Ayrıca Büyükçekmece'de bu binalar yıkıldıktan sonra bunların yerine yapılacak olan binalar, belediyenin cephe şartlarına çatı ve peyzaj şartlarına göre yapılıyor" dedi.

Yıkılan binaların sakinlerinden Fatma Demir, "Duygusallık oldu biraz. Binamız çürüktü. Bir an önce kentsel dönüşüm bekleyen yerlerde binalarını versin. İnsanlarımız ölmesin artık" dedi.

Kaynak: İHA

Deprem Haftası, Büyükçekmece, Hasan Akgün, İstanbul, Deprem, Sağlık, Emlak, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Büyükçekmece'de 140 Riskli Konutun Dönüşüm Çalışmaları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:49 CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın Adnan Beker “Oy veririm“ diyemedi CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın! Adnan Beker "Oy veririm" diyemedi
13:32 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı İsrail’in uykularını kaçırdı Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı
12:05 Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor “Ruhum geride kaldı“ sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor! "Ruhum geride kaldı" sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
20:20 A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek
20:15 Ukrayna için ’de facto’ NATO üyeliği önerisi Ukrayna için 'de facto' NATO üyeliği önerisi
19:50 DEM Parti’den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor DEM Parti'den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor
19:38 Bitcoin’de panik satışı başladı Yatırımcılar ne yapmalı Bitcoin'de panik satışı başladı! Yatırımcılar ne yapmalı?
19:32 AK Partili Metiner: Suat Toktaş’ın serbest bırakılmasına sevindim AK Partili Metiner: Suat Toktaş'ın serbest bırakılmasına sevindim
19:17 Trump, Yunanistan’da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat Trump, Yunanistan'da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat
19:05 Palmeiras’ın Vítor Roque transferi tarihe geçti Palmeiras'ın Vítor Roque transferi tarihe geçti
19:00 Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump’a minnettarım Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump'a minnettarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 14:53:08. #7.13#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de 140 Riskli Konutun Dönüşüm Çalışmaları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.