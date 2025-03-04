Büyükçekmece'de 140 Riskli Konutun Dönüşüm Çalışmaları Başladı

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Deprem haftasında Büyükçekmece'de riskli 140 konutun dönüşümü başladı

İSTANBUL - İstanbul Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ederken, deprem haftasında 3 ayrı mahallede, yıkılma riski taşıyan 140 konutun kentsel dönüşüm çalışmasına başlandı.

Büyükçekmece İlçesi'nde Büyükçekmece Belediyesi'nin katkılarıyla depremde yıkılma riski taşıyan eski ve hasarlı binaların kentsel dönüşüm çalışmalarına bugünde devam edildi. Ekinoba, Muratçeşme ve Atatürk Mahallelerinde toplamda 140 konutun yıkım ve kentsel dönüşüm çalışmasına bugün başlanıldığı öğrenildi. Ekinoba Mahallesi'de bulunan 5 blok, 102 bağımsız bölümden oluşan 1988 yılı yapımı 37 yıllık binaların kentsel dönüşüm çalışmasına Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'de katılarak yerinde inceledi. Başkan Akgün yıkım çalışmaları ile ilgili yıkım ekibinden de bilgiler aldı.

1-7 Mart tarihleri arasının deprem haftası olmasına vurguda bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Deprem konuşuyoruz. Arkamızda Büyükçekmece'de yapılan yüksek katlı binalardan birkaç bloğu yıkılıyor. Bunlar 1980'li yıllarda Batıköy projesi çerçevesinde yapılmış toplu konutların bir kısmı. Genel olarak çok sağlam zemindir ama bazı konutlar ömürlerini tamamlanmış. Şimdi ilk kez Büyükçekmece'de 4-5 kat üzerinde yapı yıkıyoruz. Bu binalar depremde ayakta kalmazdı. Yapılan tetkikler sonucu yıkılma riski çıktı. Biz yılmadan yorulmadan olası büyük depreme dayanamayacak yapıları yıkıma, yenilemeye devam ediyoruz. Büyükçekmece'de bugüne kadar 55 bin üzerinde yapı, konut bağımsız bölüm yenilendi. Bunların büyük kısmı ada bazında olmuştur. Ada bazında olması şehrin otopark peyzaj sorununu çözüyorsunuz. Ayrıca Büyükçekmece'de bu binalar yıkıldıktan sonra bunların yerine yapılacak olan binalar, belediyenin cephe şartlarına çatı ve peyzaj şartlarına göre yapılıyor" dedi.

Yıkılan binaların sakinlerinden Fatma Demir, "Duygusallık oldu biraz. Binamız çürüktü. Bir an önce kentsel dönüşüm bekleyen yerlerde binalarını versin. İnsanlarımız ölmesin artık" dedi.