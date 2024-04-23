Büyükçekmece'de 23 Nisan 2 gün süren etkinlikler ile kutlandı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de 23 Nisan 2 gün süren etkinlikler ile kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü Büyükçekmece'de 2 gün süren etkinlikler ile kutlandı. Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde çocuklar bayramlarını coşkuyla kutladı.

23.04.2024 20:37  Güncelleme: 21:01
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Büyükçekmece'de 23 Nisan 2 gün süren etkinlikler ile kutlandı

İSTANBUL - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü Büyükçekmece'de 2 gün süren etkinlikler ile kutlandı.

104 yıl önce Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve Türk halkının tüm dünyaya egemenliği ilan ettiği gün olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlandı. Büyükçekmece'de iki süren kutlamaların ilk gününde ilçenin 24 mahallesine yayılan etkinliklerde çocuklar Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği bayramı gönüllerince kutladı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün katılımıyla Kaymakamlık Meydanı'nda düzenlenen törende Büyükçekmeceli çocuklar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk takdim edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Büyükçekmece Belediyesi'nce yaptırılan Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi Ulusal Bağımsızlık ve Kuruluş Müzesi'nde bir araya gelen Büyükçekmece Belediyesi Çocuk Meclisi tarafından bir oturum gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün katılımıyla gerçekleşen oturumda konuşan Çocuk Meclisi Başkanı Gökmen Poyraz Gümüşay günün anlam ve önemine değinerek, dünyada tek olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kendilerine armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür etti.

Resmi törene katılım yoğun oldu

Daha sonra belediye binasında Büyükçekmece Çocuk Meclisi'ni kabul eden Başkan Akgün, makamını Çocuk Meclisi Başkanı Gökmen Poyraz Gümüşay'a bıraktı. Büyükçekmece Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da düzenlenen resmi törene katılım da yoğun oldu. Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna ile birlikte öğrencilerin gösterilerini izleyen Başkan Akgün, çocukların bayramlarını kutladı.

Binlerce çocuk gönüllerince bayramlarını kutladı

Büyükçekmece Belediyesi Kent Meydanı'nda düzenlenen kutlamalara ise binlerce çocuk aileleri ile birlikte katıldı. Büyükçekmece Belediyesi'nce düzenlenen kutlama etkinliklerine çocuklar kültür, sanat ve spor dallarında hünerlerini sergilerken miniklerde kendileri için hazırlanan istasyonlarda oyunlar oynadı. Halk oyunları, dans gösterileri ile gün boyu devam eden kutlama etkinliklerinin finalinde ise şarkıcı Ahmet Özhan Güven ve Ünal Tüzün çocuklar için birer konser verdi.

"Mustafa Kemal Atatürk'ün dehası"

Etkinlerde çocukları yalnız bırakmayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 104.yılını coşkuyla kutluyoruz. Arkamızda birinci meclis çok anlamlı bir bina, ilk defa Büyükçekmece'de, Türkiye' de ilk defa Büyükçekmece'de birebir örneği yapıldı. Şimdi biraz sonra çocuklarımızla beraber içeriye, ilk meclis toplantısının Türkiye Büyük Millet meclisinin toplantısının yapıldığı salonda birebir yaşayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önce meclisi açıyor, sonra da Kurtuluş Savaşı'na başlıyorlar ve 29 Ekim 1923 de Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Cumhuriyeti ilan ediyor. İşte 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının en önemli sebebi Cumhuriyeti kurmak, vatanı kurtarmak. İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dehalığı orada meclisi kuruyor, kurtuluş savaşının yol haritasını ondan sonra daha emin adımlarla belirliyor, çiziyor ve sonuçlar koymuş olduğu hedefe ulaşıyor 23 Nisan 1920, sonuçta 29 Ekim 1923 de Cumhuriyeti doğuruyor ve bu bayramı Gazi Mustafa Kemal Atatürk bütün dünya çocuklarına armağan ediyor. Bütün Dünya çocuklarının ama tabi ki bizim çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı kutlu olsun."

Kaynak: İHA

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