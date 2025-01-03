Büyükçekmece'de Lodosla Sörf Keyfi

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Büyükçekmece'de lodos etkili oldu: Dalgalar arasında böyle sörf yaptı

İSTANBUL - İstanbul Büyükçekmece'de etkili olan lodos nedeniyle denizde yüksek dalgalar oluştu. Bir kişi ise dalgalar arasında sörf yaptı.

Marmara denizinde bu sabah saatlerinden itibaren başlayan lodos Büyükçekmece sahilinde etkisini sürdürüyor. Büyükçekmece'de denizde dalgaların boyu zaman zaman yaklaşık 5 metreyi aştı. Doğal güzelliği fırsat bilen vatandaşlar fotoğraf çekinirken bir vatandaş ise dalgaların arasında sörf yaparak o anları değerlendirdi.